山陀兒逼近！防「咕嚕咕嚕」大淹水重演　王惠美視察凱米重災區

▲彰化縣長王惠美到芳苑視察颱風整備情形。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年7月底凱米颱風來襲，彰化超過13鄉鎮全泡在水中，不少人車冒險涉水險遭滅頂，縣長王惠美臉書被網友留言「咕嚕咕嚕」灌爆；此次山陀兒強烈颱風預料將為彰化帶來強風豪雨，王惠美馬不停蹄，今(1)日防颱整備應變會議後，立即前往鹿港洋仔厝溪附近及芳苑地區、王功漁港的舊趙甲清疏工程視察，指示務必全力做好防颱整備。

王惠美表示，上次凱米颱風造成鹿港頂番婆地區積淹水非常嚴重，這次也很擔心這個地區，因此再次前來視察洋仔厝溪工程，包括視察河道及整體工程進度還有民眾與地方里長比較擔心的區塊，責成相關單位盡速先行克服相關問題，務必要讓鄉親免於恐懼，平平安安度過這次颱風。

王惠美同時視察芳苑鄉舊趙甲清疏工程及芳苑新街抽水站，關心縣內排水維護進度，期能逐步解決地方淹水問題，讓縣民安心生活，也呼籲民眾千萬不要靠近海邊、河邊、低窪地區，保持警戒，嚴加防範，做好防颱的準備，減少災情的發生。

工務處表示，洋仔厝溪2-2標已先停工，河道內大型施工架已移至河道外，預計停工至10月底，俟汛期結束再通知開工，本次亦通知施工廠商注意河道內雜物清除。

水利資源處表示，彰化縣境內各區域排水、野溪、雨水下水道等排水設施，縣府已於今年度汛期前加強巡查檢視，針對瓶頸段完成長度逾195公里清疏作業，並持續辦理巡查檢視及清淤疏濬維護工作；沿海之大型抽水站則委由專業廠商全天候維護操作，24小時皆有專人待命抽水，閘門式抽水站則設置機動人員，如遇緊急狀況得立即完成進駐，且全數機組已於27日完成試抽作業。

除抽水站外彰化縣另有110台移動式抽水機，針對淹水熱點預為布設，可即時因應淹水情形；災害搶險修開口契約廠商則隨時待命，俾利災害發生時機動性調度，於緊急狀況下可先行守住防汛缺口，以確保民眾生命財產安全。