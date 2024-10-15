34歲男遭自強號撞輾亡！絕命7分鐘來不及救　母見破碎遺體淚崩

▲賴男從台北搭車到鶯歌車站，在第一月台落軌身亡。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌火車站今天（15日）中午，一名男子落軌被進站的自強號輾過，造成男子四肢分離、頭顱完全碎裂無法辨識。經調查確認男子身分後，聯繫其家屬及女友指認；死者女友表示，事發前有接獲死者訊息，並於12時30分報案協尋，無奈進線7分鐘前就發生憾事。

據了解，死者為34歲賴姓男子，今天早上從台北搭火車，事發前曾傳訊息給女友，當女友發現訊息並報案協尋，卻已於7分鐘前發生事故，賴男在鶯歌車站第一月台落軌，遭123次南下自強號列車撞上，頭顱也因遭列車輾壓，嚴重粉碎無法辨識。

警消抵達，協助賴男從車廂底下脫困後，已明顯死亡，警方隨即封鎖現場，並調閱監視器，排除賴男落軌有外力介入，經現場遺留身分文件，聯絡賴男母親及其女友，2人認屍時看到賴男破碎遺體崩潰落淚，經其他特徵確認後，已由家人通知葬儀人員將遺體送殯儀館冰存，全案將報請檢察官相驗並進一步釐清落軌原因。

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▲警方封鎖現場，調閱監視器排除有外力介入。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，協助賴男從車廂底下脫困後，已明顯死亡，交由警方處理；警方封鎖現場，並調閱監視器，排除賴男落軌有外力介入，經現場遺留身分文件，聯絡賴男家屬及其女友，經確認後為賴男無誤，目前已通知到派出所製作筆錄，進一步釐清男子落軌原因。