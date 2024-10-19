美知名設計師遊故宮　「穿著太前衛」被趕！警衛：換正常衣服再來

▲ Rick Owens一行人欲參觀故宮被攔下。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合報導

有些觀光景點對遊客穿著有所規範，例如泰國鄭王廟就要求不可露肩、露背或露腿。而中國北京的故宮雖無明確服儀規定，近日美國知名服裝設計師和友人前往參觀時，卻因穿著太過前衛被驅離，要求他們「換上正常服裝再來」，他們對此感到不滿，索性直接離開。

時尚媒體《POPBEE》報導，美國設計師Rick Owens近日赴北京參加一場活動，結束後和妻子Michele Lamy、以前衛「異形」風格聞名的Fecal Matter創辦人情侶檔一同前往故宮觀光，4人卻因穿著太過奇異被保全攔下，要求他們更換服裝。

Rick Owens以暗黑哥德風格聞名，1994年和妻子Michele Lamy共同創立自己的同名品牌，在時尚界獲得多項榮譽，包括2017年得到美國時尚設計師協會（CFDA）終身成就獎，2019年也獲頒最佳男裝設計師獎。

▲ Fecal Matter創辦人發文公布這起事件。（圖／翻攝自X）

Fecal Matter創辦人以光頭、無眉、浮誇妝容和極具風格的服飾聞名，卻因這樣的打扮遭保全攔下，事後在Instagram公開被驅離的過程，寫下大串黑底白字表達不滿。文中提到，保全要求他們卸妝並換上「正常的服裝」再回來，但他們選擇直接離開。

Fecal Matter強調，他們的穿著代表自己的身份認同，雖然理解這樣的風格可能無法被所有人接受，但認為他們並沒有做錯任何事。

這則限時動態已經刪除，但有不少網友將截圖轉發各大社群平台，引發廣泛討論。部分網友認為，個人的穿著風格應該是自由的表現；但也有人表示，在歷史或宗教意義重大的場所，仍有必要尊重當地傳統與文化。