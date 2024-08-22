蒂妲史雲頓在台灣了！登北藝演繹傳奇服裝　親釋來台原因

▲蒂妲史雲頓登北藝演繹傳奇服裝。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

2024臺北藝術節重磅節目《親愛的帕索里尼》21日在台北表演藝術中心藍盒子舉辦記者會，蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）攜手時尚歷史學家奧利維耶薩亞（Olivier Saillard）出席，當被問到為何亞洲演出選擇台灣，蒂妲以迷人笑容說：「這個答案非常簡單，因為我們收到邀請，所以台灣拔得頭籌！」語畢引起全場熱烈掌聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蒂妲史雲頓攜手時尚歷史學家奧利維耶薩亞出席《親愛的帕索里尼》記者會。

昨（21）日才抵達台灣，蒂妲與奧利維耶直接到台北表演藝術中心藍盒子進行《親愛的帕索里尼》彩排，105分鐘的表演時間裡，蒂妲演繹了20套由曾經二度獲得奧斯卡最佳服裝設計獎的設計師達尼羅多納蒂的設計作品。蒂妲形容她與每一件服裝就像是在跳舞，她並不是「穿上這些服裝」，有時候只是披著、有時拿在身上比劃兩下，蒂妲表示她只是讓這些服裝能夠透過這些動作，得到所謂亮相，有機會說出自己故事的機會。而她自己則盡量降低存在感，也可以當她只是個人台。

▲蒂妲史雲頓為《親愛的帕索里尼》來台，將在台北表演藝術中心帶來三天演出。

蒂妲史雲頓被問到這次劇場表演與戲劇表演有什麼不同，她表示大學選擇戲劇系只是因為學校沒有電影系，不過她開始當演員之後也很長一段時間沒能在劇場表演，直到12年前遇見了奧利維耶，才又重新回到劇場，她也非常喜歡能夠直接在現場觀眾面前表演互動的感覺，尤其像這次《親愛的帕索里尼》有許多即興的成分讓她感覺非常自由。

而許多人認為蒂妲給人的性別印象是流動的，時而剛強時而溫柔，好奇她對於所謂衣服的性別化看化，蒂妲認為許多衣服本身就具有性別感，她自己喜歡保持中立，無性別感，也許今天她穿了一套老頭裝，明天她換了少女的服裝，並不會想要特別定義自己的性別特質。

《親愛的帕索里尼》將於8月23日到25日在臺北表演藝術中心藍盒子演出三場，記者會現場，主辦單位宣布還將加場，詳情請見北藝中心官網。

▼《親愛的帕索里尼》呈現20套曾經二度獲得奧斯卡最佳服裝設計獎的設計師達尼羅多納蒂的設計作品。



更多鏡週刊報導

古一大師凍蒜21世紀最偉大女演員 蒂妲史雲頓驚爆「最後一部電影」

從蒂妲史雲頓到提摩西夏勒梅 金馬影展義大利名導盧卡格達戈尼諾專題

「娘砲」爭議後首露面 王陽明認「宣傳過頭」未來會小心說話