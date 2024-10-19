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民眾違停買東西　見警急開走遭「拔槍警戒」

(圖/徐弘庭提供)

▲(圖／CTWANT提供)

圖、文／CTWANT

台北市中正區泉州街日前發生一起執法爭議事件。一位民眾因違規停車等待家人買東西，在看到警察準備靠近時，原本打算開車離去，結果反遭攔查的執勤員警拔槍警戒。雖然槍口朝地，但仍嚇壞民眾車內的家人與小孩。

根據媒體報導指出，事後該為民眾向議員徐弘庭反映此事，徐弘庭表示，行使槍械是公權力之一，也一定是現場人員最好的認定，「槍口朝下」的動作非常專業，執法權也沒有疑慮，但徐弘庭認為，警局應可把相關影片作為教案，告知員警在不同的情況下應當如何執勤，可更符合實際情況。

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後續台北市警察局長李西河解釋，當時執勤員警面對盤查與攔查情況時，因駕駛身份不明，情況多變，為確保安全而採取拔槍警戒的動作。李西河強調，這是一種謹慎的應對方式，目的在於確保公共安全。

李西河也提到表示，警方將會對這次事件進行內部討論和案例分析。並承諾會把這次案例作為檢討執法比例原則的重要案例，以期在未來能更妥善地處理類似情況，改善警民互動。

徐弘庭也提到，對於違停就拔槍示警，雖然可能是擔憂後續可能發生治安事件，但還是希望警局能夠多加關注員警的情緒壓力等問題。李西河則表示，目前台北市警察局有完善的機制來關心同仁的身心狀態，確保員警能在適當狀態下執勤。

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