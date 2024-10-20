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大陸 大陸焦點 特派現場

影／我的夥伴是AI！解放農民雙手　陸轉型科技農業應對少子老齡化

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

▲黑龍江是大陸第一大糧倉，50年代開始北大荒開墾種田十分辛苦 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸每9碗飯就有1碗來自黑龍江，北大荒掌管全大陸「糧倉」鑰匙。回顧大陸50年代進行大規模開墾，經營農場，早期開墾者生活十分艱困，最終把這塊肥沃黑土荒地開墾「大糧倉」。北大荒集團七星農場種植戶秦玉秋感受最深，種田20多年從未想過自己幫手是「未來科技」，以前耕地插秧、施肥收割自己動手，現在無人科技「解放」自己雙手，縮短收割作業時間，爭取新米提前上市，大大提升銷售率。

史書上記載，北大荒自古是蠻荒之地，沼澤遍布，野獸成群，人煙罕至，冬季風雪極寒。但是這片荒土有「捏把黑土冒油花，插雙筷子也發芽」的美稱，擁有世界三大黑土帶之一，土質肥沃，有機質含量平均是5%到8%之間，有的地區高達10%以上，擁有水資源，十分適合農業發展。

當年大陸政府為了穩定糧食供給，第一代北大荒人走進蠻荒黑土地，開墾初期異常艱辛，一切從零開始。近百萬拓荒者陸續來到北大荒屯墾，用樹枝搭建簡易住所，還得嚴防野獸侵襲，入冬極端低溫可達零下40度。經過幾代人努力，硬是把過去人跡罕至的「北大荒」，建設成豐饒的「北大倉」。目前，黑龍江省東北部小興安嶺南麓、松嫩平原和三江平原地區，分布著大陸最大的國有農場群「北大荒」。

2018年12月16日，黑龍江北大荒農墾集團總公司正式掛牌，北大荒正式轉為大型企業集團。2023年，北大荒糧食總產量佔黑龍江省的近30%，成為大陸耕地規模最大、現代化程度最高、綜合生產能力最強的商品糧基地和糧食戰略後備基地，一年產出的糧食可以滿足1.6億人一年的口糧供應，成為大陸糧食安全的「壓艙石」。

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

▲北大荒集團七星農場種植戶秦玉秋全靠智慧農業來種田 。（圖／記者任以芳攝）

「解放」雙手！AI智能是農民種田好夥伴

北大荒集團七星農場種植戶秦玉秋，老家就在北大荒，親眼見證北大荒推胎換骨的轉變，自己也是科技農業受惠者。不管是無人插秧，無人空中施肥，無人機收割都是「一指神功」，AI已成智慧農業為他最好伙伴。

秦玉秋說，「一般300畝地左右，能力範圍內顧人手，光是收割接近一個月，現在只要3到5天。同樣的耕地，插秧原本接近半個月，現在也是幾天，現在只有我跟妻子一起負責農務，節省人事成本。」

「我現在就後悔地都包少了，無人機運用之後，自己都沒活做了。明年計劃爭取把產量再高一點，再多包一些耕種地。」秦玉秋幽默地說，「智慧農業把我們雙手全解放掉，別看我歲數越來越大了，種地越來越輕鬆了。」

過去傳統農家子弟都是傳承，父傳子、子傳孫，但是秦玉秋的孩子在外工作，不願接下家鄉種田工作，無人機械也成為秦玉秋最好的夥伴，某種程度的「後繼有人」，雖然只是一台智能機器。

被問到少子化、老齡化問題，北大荒集團七星農業綜合服務中心高級主管劉建國受訪時感慨的說，「隨著一代一代的發展，面臨世代交替問題，年輕人不願意接手體力勞動的工作，未來面臨誰去種地的問題，迫使我們提前發展無人智慧農業。」

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

▲北大荒集團七星農場農業生產部水稻辦副主任張華貴 。（圖／記者任以芳攝）

北大荒子弟「回鄉」助大米產銷

北大荒集團七星農場農業生產部水稻辦副主任張華貴也是少數回鄉的年輕人，大學專業與農業有關，畢業後回家鄉效力。接受訪問時，他回憶小時候收割期間，大人們恨不得24小時工作，稻田實在收割不完，甚至遇上大風雪提前來，一整年豐收全沒了。

他說，「因為早期人工收割速度比較慢，現在北大荒集團輔導農民全面使用無人機，全場100萬畝水稻基本都是無人導航輔助，農民購買機器政府也有適當補貼」

「即使現在有無人機收割也是分秒必爭，其他各省也有出稻米，越早收割，白米越新鮮。」張華貴進一步解釋，大米收割完後，趕緊加工包裝賣出去，前端作業縮短了，後端的銷售可以加快，也就是「分段收穫」概念。

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

▲「分段收穫」讓水稻自然晾曬，口感風味更美味 。（圖／記者任以芳攝）

張貴華指出，現在推行分段收穫，先用割曬機把水稻割倒，割倒之後，自然晾曬在田裡，達到安全水分14.5個水，再把水稻收回來之後，水稻就可以提前上市，搶得市場商機變現。如果使用傳統收割技術，大面積收割糧倉無法負荷，水稻無法完整存放，品質下降，甚至賣不出去。

「建三江現在有氣象台，隨時監測當地的天氣，進行預警預報，只要發現有災害天氣，提前通知北大荒農業部門，之後提前告知種植戶，趕緊把糧食搶回來。」張貴華補充說。

以前農民全部看老天爺臉色，隨著極端氣候發展，「人定勝天」這句話已不適用，北大荒還在努力運用無人農業技術向老天爺爭取時間，希望成為「科技勝天」。

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

▲上官村是「石板大米」核心種植區，當地農民轉型稻田直播，主打自然系帶貨 。（圖／記者任以芳攝）

「稻田直播間」火山石板大米拚網售！

即使農民們得到無人科技幫助，最終怎麼把大米銷出去，依然是很重要課題。在黑龍江省寧安市渤海鎮上官地村是「石板大米」的核心產區，有數百年的開墾歷史，依靠萬年前火山噴發後形成的熔岩台地，廣泛種植「石板大米」。

寧安市渤海鎮上官地村黨支部書記褚麗娟也介紹，「火山灰、腐殖土帶來豐富的礦物質、有機質和微量元素，造就「石板大米」的優秀品質和口感。

褚麗娟繼續說，「全村有870人，種植的水稻是桑花香二號，我們是精品田，都是使用有機肥，水源由鏡泊湖水自然灌溉，沒有任何的工業污染，我們始終採取傳統的種植模式。」

近年來，上官地村創新營銷模式，田野之間打造透明帳篷，主播主打字「自然系」直播帶貨，背景有稻田海，讓消費者一目了然原產地的樣貌，信任感提升，銷售自然跟著上來。

近年，上官村研發稻米咖啡或是米食品，包裝也創新轉型吸引年輕消費族群，把「石板大米」繼續推廣下去。

▼全大陸唯一火山熔岩地貌種植出來的「石板大米」。（圖／記者任以芳攝）。

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

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