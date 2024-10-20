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大陸 大陸焦點 特派現場

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」北大荒變北大倉

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

深秋時節，黑龍江號稱大陸第一「糧倉」大省，北大荒集團黑龍江七星農場享受豐收的喜悅。水稻田裡沒有農民辛苦彎腰收割場景，全是無人駕駛收割機和無人駕駛接糧車。通過大陸研發的北斗導航定位，農機手「一指神功」啓動，定位精確度達到正負2.5公分，不管是無人插秧、施肥或是收割不會偏離航道，還能24小時工作，超出50倍人力工作量。

趕在十月底入冬期間，黑龍江墾區北大荒集團各農業生產單位加快秋收進度，中國早期農耕社會都是靠人力收割，速度慢，遇到極端天氣稻米直接毀損。如今，大陸各省收割季節進入「無人化」時代，結合北斗衛星廣泛應用，舉例需要一週時間收割的稻田，運用無人收割機大約縮短3到4天，無人插秧機工作量幾乎可以取代人力。

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

北大荒「一指神功」

掌握大陸糧倉重責大任的北大荒集團，目前次大陸智慧農場模範，所以科技研發對標全世界最先進的農業。該集團也首次邀請台灣媒體前往黑龍江建三江這塊豐饒黑土地，進入北大荒無人科技農場，展示無人插秧機、無人收割機震撼場景。

操作者透過手機安裝軟件，連接北斗衛星定位，「一指」按下，稻田裡無人的兩台機器等速前進，青綠色秧苗像是被施展魔法，依序精準地插在田裡。

北大荒集團七星農業綜合服務中心高級主管劉建國介紹，插秧機路徑都是提前規劃，輸入需要的資料，設定一次就好，插秧機在田間的路徑會有記憶。包括遠程打火、熄火，秧苗箱的升降都是全自動，無需人工操作，插秧手可以有更多時間做別的事情。

「我們可以不限台數，機群作業，『一鍵作業』，最多測試一次15台上陣。」劉建國繼續說，無人插秧機還有加裝自動的傳感器，控制器、角度傳感器、深度傳感器才能做到無人插秧，包括避障的激光雷達，超聲波雷達，包括一些感知的設備，可以實現更多功能。

劉建國也指出，「第一代無人插秧機訊號不穩定，跑到田埂或掉到溝裡。」事後不斷優化系統，透過北斗衛星導航的自動駕駛系統，加裝升級版裝置之後，第三代無人插秧機完全實現自動駕駛功能，精度在±2.5釐米之內。

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

AI智慧農場「超越人工50倍效率」

趕著冬天到來，北大荒百萬畝稻田收成與時間賽跑，無人收割機是最好幫手，可以實現全天工作，不會發脾氣又任勞任怨。根據資料顯示，截至2023年，北大荒集團農業科技進步貢獻率超過77%，農業綜合機械化率達到99.7%。

北大荒集團七星農場農業生產部水稻辦副主任張華貴受訪時舉例，「無人收割機作業後，而且確認稻米收購完畢，我們開始進行標準化耕田改造用到的機械就是衛星平地機，把以前小格田改造成15畝地以上的大格田，更方便各種智能機械的應用。

張貴華也說，「通過這些智能裝備的使用和標準化改造，種植戶水稻每畝產量得到大大的提高，基本上比以前增產100斤以上。」從最初的「人扛牛拉」到拖拉機、無人機等齊上陣，機械化水平提升讓工作效率提高、人力成本降低，收益自然就隨之提高。

劉建國繼續介紹，「插秧機是24小時運作，一天可以插40、50畝地，不受天氣限制。相較我們一位十分老練的插秧手，一個人一天最快的速度也是一畝地左右，但是插秧機的效率是人工50倍。」

雇用駕駛員一天成本是600元到800元（單位：人民幣，同下），舉例插秧季節大約在10天左右，使用無人插秧機6000到8000千，將近1萬塊錢的人工成本就可以省下來，北大荒集團擁有一百多萬畝田地，以此類推，成本節約成本。

▲▼黑龍江、稻米、無人科技農業、無人收割、無人插秧、北大荒 。（圖／記者任以芳攝）

「北斗衛星」為智能農具指路

「大糧倉」北大荒北大荒秋收進入後半程，截至目前，2024年大陸糧食秋收總面積達4800多萬畝，從作物前期長勢及已收穫情況看，北大荒集團今年糧食生產有望迎來「二十一連豐」，保障大陸糧食安全「壓艙石」的地位，無人機器提升了作業效率，必須繼續普及給農民認識。

惠達科技工程師徐磊負責銷售無人農業機具，公司總部在黑龍江哈爾濱。日前他與工作團隊前往雞西市參加豐收節，帶上自己公司無人農藥噴灑機，現場不少好奇農民詢問，希望透過「無人」技術，讓自己輕鬆點。

徐磊介紹，「我們可以安裝在拖拉機上，也可以安裝在水田的高速乘坐插秧機，也可以自走式噴藥機，只要方向盤裝上我們這套系統，透過北斗衛星給車輛導航，接收北斗信號之後，然後咱們在地裡規劃好航線，它就可以形成一個自動的作業。」

徐磊表示，公司研發的北斗衛星定位系統已升級到第五代，安裝更加方便簡單，可直接在手機上操作。畢竟許多農戶對於科技產品感到陌生或焦慮，公司將地安排專業團隊幫忙用戶安裝，輸入參數定位或是軟件更新，透過雲端儲存，「一指神功」就能自動操作機器。

無人智慧農業也迅速在大陸各省開展，價格部分，徐磊介紹自家產品，剛推出第一代產品時，售價要4到5萬元（單位：人民幣，同下），推出到第五代產品只要1.2萬元上下，提升農民購買意願，除了東北三省市場，產品也銷售往大陸各地，同時跟著一帶一路政策，部分非洲國家也有訂購無人農機具。

徐磊也說，現在農村人口逐漸的流失，年輕人都去城市打工上班，再過幾年人口老齡化是恨大問題，包括人口參與到勞動生產人員一直在減少。「面對老齡化社會，我們就是研發數字農業產品，希望通過從耕種、豐收做全方位的無人農場數字化平台管理，目標實現科技種植務農。」

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