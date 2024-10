超載移民船沉沒英吉利海峽　1嬰兒喪命65人獲救

▲上月也有移民試圖穿越英吉利海峽,在沙灘上留下衣物。(圖/路透)



文/中央社

法國海事當局今天表示,一艘超載的移民船昨天晚間試圖穿越英吉利海峽前往英國時,在鄰近法國海岸的海域沉沒,導致1名嬰兒喪命,另有65人獲救。

負責管轄英吉利海峽(English Channel)和北海(North Sea)相關海域的法國海事當局告訴法新社,這起事件發生在法國城鎮維桑特(Wissant)外海,船上有65人獲救,但一名「嬰兒被尋獲時已失去意識,並不幸被宣告死亡」。

這起沉船事故發生後,今年至少已有52名移民乘船試圖橫渡英吉利海峽時喪命,創下2018年以來最高紀錄。

今年9月3日才有6名兒童和6名成人因船難喪命;1個月後,又有超載移民船在冒險橫渡英吉利海峽時發生船難,造成一名2歲男童和3名成人死亡。

根據英國官方數據,今年抵達英國的移民船平均每艘帶來53名移民,而2020年平均每艘僅13人。

英國內政部的數據顯示,今年1月1日以來已有超過2.6萬名移民登陸英國海岸。

Baby dies and 65 people rescued after boat attempting to cross English Channel sinks, French authorities say https://t.co/reB4jP3056