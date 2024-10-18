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超載移民船沉沒英吉利海峽　1嬰兒喪命65人獲救

▲▼移民試圖在維姆勒斯萊克沙丘的海灘上穿越英吉利海峽。（圖／路透）

▲上月也有移民試圖穿越英吉利海峽，在沙灘上留下衣物。（圖／路透）

文／中央社

法國海事當局今天表示，一艘超載的移民船昨天晚間試圖穿越英吉利海峽前往英國時，在鄰近法國海岸的海域沉沒，導致1名嬰兒喪命，另有65人獲救。

負責管轄英吉利海峽（English Channel）和北海（North Sea）相關海域的法國海事當局告訴法新社，這起事件發生在法國城鎮維桑特（Wissant）外海，船上有65人獲救，但一名「嬰兒被尋獲時已失去意識，並不幸被宣告死亡」。

這起沉船事故發生後，今年至少已有52名移民乘船試圖橫渡英吉利海峽時喪命，創下2018年以來最高紀錄。

今年9月3日才有6名兒童和6名成人因船難喪命；1個月後，又有超載移民船在冒險橫渡英吉利海峽時發生船難，造成一名2歲男童和3名成人死亡。

根據英國官方數據，今年抵達英國的移民船平均每艘帶來53名移民，而2020年平均每艘僅13人。

英國內政部的數據顯示，今年1月1日以來已有超過2.6萬名移民登陸英國海岸。

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