移民船「載50人」在英吉利海峽翻覆　英國首相發聲：深感悲痛

▲載有50人的移民船載英吉利海峽翻覆，圖為獲救的生還者。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

一艘載有約50人的小型移民船在英國肯特郡（Kent）鄧傑內斯（Dungeness）附近的英吉利海峽翻覆，事故造成至少3人死亡。目前，搜救行動仍在進行中。事件已經驚動英國首相蘇納克（Rishi Sunak）並且對此表示「相當悲痛」。

根據英國媒體《天空新聞》（Sky News）報導，船隻翻覆後，有關方面動用直升機和救生艇進行大規模搜救行動，目前已有43人獲救，現場畫面顯示，一些移民穿著救生衣被從橡皮艇扶上救援船，搜索行動將持續一整天，但考慮到海水的冰冷狀況，預計死亡人數還將上升。

國會議員埃爾菲克（Natalie Elphicke）表示，對於解決移民過境問題，首相蘇納克負有責任。

▲英國首相蘇納克（Rishi Sunak）對於移民船翻覆事件感到相當悲痛。（圖／路透）



埃爾菲克還呼籲，蘇納克英與法國總統馬克宏會晤，以阻止非法移民通過英吉利海峽偷渡到英國。

蘇納克已對這起事件表示，「我相信整個議會都對今天凌晨一艘小船在英吉利海峽翻覆，並造成人員傷亡的悲劇感到悲痛，我們的心與所有受影響的人同在，並向參與大規模救援行動的人表示敬意。」

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