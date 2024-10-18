藝術家與外婆共創！從空襲警報到尋找泳池　探討女性身體、空間關係

▲藝術家趙曼君（左）與外婆共同創作作品《游泳池在哪裡？》，探索女性的生命經驗、身體記憶與空間關係。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

藝術家與外婆共同創作，返回外婆兒時就讀的小學，也就是現今的「台北當代藝術館」，探索童年的記憶並創造出《游泳池在哪裡？》，今（18）日還特地帶來行為藝術，將外婆當年常經歷的「空襲警報」聲音加入。當代館全新展覽「反覆演練Re-her-sal：預演」，深入探討女性生命經驗、身分認同、空間場域的關係。

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▲台北當代藝術館全新展覽「反覆演練Re-her-sal：預演」，由長期關注性別議題的嚴淳齡擔任策展人。（圖／記者林育綾攝）

台北當代藝術館MoCA Studio推出全新展覽「反覆演練Re-her-sal：預演」，由長期關注青年與性別議題的策展人嚴淳齡擔綱策劃，匯集5位藝術家，包括李秀芬、林沛瑤、程時雍X姸青、趙曼君透過影像、裝置、行為表演等形式，深入探討女性生命經驗、身分認同與空間場域之間的關係，展覽將於10月19日至12月15日展出。

展覽名稱「反覆演練Re-her-sal：預演」，當中的「Re-her-sal」是對「rehearsal（排演）」的刻意錯拼，強調其中的「her」作為女性的代名詞，並寓意重複與修補。這樣的命名，不僅對性別進行探討，也將藝術展演的「反覆性」延伸至生活中的日常經驗、學習過程、創作實踐。

展覽以「女性經驗與身體」、「空間場域與身份」為兩大主題，邀請觀眾重新審視性別、身體與美術館空間的關係，並透過女性視角，挑戰藝術展覽的固有框架。

嚴淳齡表示，在這檔展覽中，我們探討女性經驗和身分，思考美術館的展演方式與表演的關係，以及身體與空間的可能，期待能藉此機會，讓觀眾對年輕創作者有更多的認識。

▲藝術家趙曼君展出作品《游泳池在哪裡？》，走廊上的窗戶兩旁，懸掛著女性泳衣、泳鏡等物品。（圖／王士源攝影／台北當代藝術館提供）



其中藝術家趙曼君展出作品《游泳池在哪裡？》，由她和外婆共同創作，當時她帶著外婆到台北當代藝術館，這裡就是外婆所讀的小學舊址。在那個時代，經歷二戰後，還時常有空襲警報，經常需要快速躲到防空洞裡，由於防空洞空氣稀薄，還曾差點因此喘不過氣，外婆對於這段回憶感到恐懼，甚至有了幽閉恐懼症。

不過趙曼君邀請外婆回想，除了不安、害怕的回憶之外，小學期間有沒有其他美好的回憶？外婆回想到，一開始被迫上游泳課，當年的老師會無情的把學生推下水，也造成一些同學恐水；然而她反而因此愛上游泳，一游就是好幾年。

因此一到台北當代館，經過幾十年，這裡完全不一樣了，外婆不斷問「游泳池在哪裡？」進而展開了這項創作。透過美術館窗戶兩側的視角，將私人經歷與場所記憶交織，邀請觀者一同反思身體與歷史、敘事及建構的關係。

▲▼趙曼君在今日（10/18）更與外婆合力帶來一場行為藝術。（圖／記者林育綾攝）

趙曼君在今日（10/18）更與外婆合力帶來一場行為藝術，還將「空襲警報」聲音帶入作品，並用不同顏色繩索纏繞、捆縛身體，呈現戰爭時期的焦慮、惶恐不安，夠因為繩子的纏繞而行走困難、倒伏在地。最後由外婆拿起剪刀，一一將趙曼君身上的繩索剪斷，讓她重獲自由，十分動人。這場行為表演，預計在12月15日下午3點演出。

▲最後由外婆拿起剪刀，一一將趙曼君身上的繩索剪斷，讓她重獲自由。（圖／記者林育綾攝）

其他作品還包括李秀芬《剛剛》，探討藝術家透過語言論述作品，是否會影響觀眾的詮釋權，並質疑表演場域的「權力關係」。作品結合即興行為、錄像裝置與社群互動，深入觀察「厭女文化」在表演中的影響。

▼李秀芬的作品《剛剛》，質疑表演場域的「權力關係」，深入觀察「厭女文化」在表演中的影響。（圖／記者林育綾攝）



▼李秀芬的作品《剛剛》，質疑表演場域的「權力關係」，深入觀察「厭女文化」在表演中的影響。（圖／王士源攝影／台北當代藝術館提供）

程時雍、姸青平時以演員為業，在各個角色與自我之間流轉，作品《在對話的盡頭》透過自我對話與局外分析，深入探討人類對愛的渴求、創傷記憶，還有社會制度構築的幸福想像。兩位主角在關係的起點與終點之間徘徊，陷入無法解答的情感迴圈。觀眾可以透過聲音裝置，進入情感與思想的私密領域，體驗那些難以言說的內心渴望與情感矛盾。

▲▼程時雍、姸青作品《在對話的盡頭》，深入探討人類對愛的渴求、創傷記憶，還有社會制度構築的幸福想像。（圖／王士源攝影／台北當代藝術館提供）

林沛瑤作品《雙頻道II：你(聽)我(說)》，由一位表演者喃喃自語的獨白展開，隨後第二位表演者重演其動作，形成鏡像般的反饋。透過兩人的表演，揭示個體對自我意識的多重層面，並呈現女性自我審視與表演意識的生成機制。

▲林沛瑤作品《雙頻道II：你(聽)我(說)》。（圖／記者林育綾攝）

「反覆演練Re-her-sal：預演」透過影像、裝置、行為表演等形式，深入探討女性生命經驗、身份認同與空間場域之間的關係，展覽將於10月19日至12月15日在「台北當代藝術館MoCA Studio」展出。