AI生成畫作奪藝術大獎⋯作者卻無版權！「爭議之作」來台展出

▲AI生成爭議之作《歌劇院空間》來台展出。（圖／台北當代藝術館提供）



記者林育綾／台北報導

ChatGPT問世後，以前所未有的速度擴散至各行業，「AI人工智慧」也竄升為Google的年度關鍵字，我們跟AI之間的關係和界線到底如何發展？台北當代藝術館趁勢推出「你好，人類！Hello, Human!」年度大展，透過AI與當代藝術對話，探索這個難題；其中還包括先前利用AI生成、拿下藝術大獎引發爭議的作品《歌劇院空間》也來台展出。

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▲台北當代藝術館大展「你好，人類！Hello, Human!」，探索AI與人類之間的複雜關係。（圖／記者林育綾攝）

「你好，人類！Hello, Human!」自1月27日～5月12日在台北當代藝術館展出，由策展人林欣傑、蔡宏賢共同策劃，在AI和人類的關係、界線逐漸模糊的時代，匯集國內外16組重量級藝術家，透過作品探索AI與人類之間的複雜關係。

▲AI生成的《歌劇院空間》拿下藝術大獎，創作者卻無法擁有版權。（圖／記者林育綾攝）

其中一件有名的爭議之作《歌劇院空間》，是藝術家Jason M. Allen透過AI生成圖像來創作，在2022年美國科羅拉多州博覽會數位藝術類比賽中獲得首獎；不過當時也引發高度爭議，原因是作者申請版權時被拒絕，他向法院一來一往提出文件辯論，依然失敗，讓作品無法受到著作權保護。

雖然沒有讓他如願，但他的委託律師與法院往來的文件，辯論內容涉及科技、創意、智慧財產權的複雜性，相當精彩，因此這次《歌劇院空間》作品和申請版權過程的文件，也都來台產出。

▲《AI 不是藝術》雙頻道錄像裝置作品，以好萊塢員工對抗AI罷工事件為題。（圖／台北當代藝術館提供）



其他作品也十分有看頭，包括日本新媒體藝術界最代表性的藝術家真鍋大度(Daito Manabe)，展出《AI 不是藝術》雙頻道錄像裝置作品，以好萊塢員工對抗AI罷工事件為題，真鍋透過作品，試圖預測未來娛樂產業和文化的演變，同時提出在一切都被AI替代的時代中，人類還能扮演什麼角色。

▲《刪不了的符號》系列作品，是藝術家孫詠怡蒐集「微博」上被審查的資料創作。（圖／記者林育綾攝）

《刪不了的符號》系列作品，是藝術家孫詠怡（Winnie Soon）於2023年獲得「林茲電子藝術獎」金尼卡獎的重要之作，探討涉及「權力不對等」的數位基礎設施對文化的影響。孫詠怡蒐集了「微博」上受審查並被刪除的文本資料為素材，一部分以影像呈現被消失的字元所留下無聲且空白的畫面；一部分則是被審查的貼文，集結成厚達2千多頁的紙本，供觀眾翻閱，反思被審查制度打壓下未被聽見的聲音，以及在文化層面上的影響。

▲《刪不了的符號》系列作品，是藝術家孫詠怡蒐集「微博」上被審查的資料進行創作。（圖／記者林育綾攝）

▲被審查的貼文，集結成厚達2千多頁的紙本，供觀眾翻閱。（圖／記者林育綾攝）

2023年獲頒日本首屆人工智慧藝術賽(AI Art GrandPrix)大獎、日本藝術家松尾公的2件作品，此次也來台展出。他以人工智慧技術，重新生成過世妻子的演唱聲音及影像，創作《妻音源Torichan 歌唱 Desperado》；展場也播放另一件持續運用各式AI程式，製作以妻子為主角的音樂影片《星沉願望夜》，呈現他跨越生命與時空，持續與妻子相互對唱的場景。不過該作品也讓部分觀眾表示，「一開始很感動，後來很恐怖。」

▲亞洲創作團隊江戶未來世(Hello Edo!)，展出《屋台系列》AI生成作品。（圖／記者林育綾攝）

亞洲創作團隊江戶未來世(Hello Edo!)，展出《屋台系列》AI生成作品，畫面中融合浮世繪藝術的風格，將未來生物、性別、機械科技、神佛鬼怪、人工智慧和賽博格等元素交融，打造充滿復古、未來與奇幻的異世界。

▲《貴族貓宮》想像AI來當寵物保姆，打造一座貓咪天堂。（圖／Blast Theory／台北當代藝術館提供）

貓奴也能想像，AI未來成為「寵物保姆」的情況會是如何？英國知名的互動團體爆炸理論(Blast Theory)，帶來作品《貴族貓宮》，實驗3隻貓咪與人工智慧共存於一個房間，利用AI運算打造一座貓咪天堂，試圖探討人工智慧對動物行為、福利的影響。

▲《適當的反應》用AI來生成「箴言」。（圖／記者林育綾攝）

而被譽為「人工智慧藝術先鋒」的藝術家馬里奧．克林格曼(Mario Klingemann)，帶來作品《適當的反應》，用AI來生成「箴言」。他打造一座翻牌式壁掛顯示板，只要有人跪在前方的木製跪台，顯示板就會顯示一句短語，這些短語是由AI神經網絡撰寫，每句獨一無二、不會重覆，生成出看似具「箴言」的文字；藉此也探討，實際上無論箴言來自何方，都是由人類賦予它意義。