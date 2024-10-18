A股牛回來了！　三大指數收盤集體上漲…地產股持續下跌

▲A股18日收盤三大指數上漲。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股18日各大指數震盪向上，創業板指以10%的漲幅，率先扛起反彈大旗。整體個股漲多跌少，全市場超5000檔個股上漲。截至收盤，滬指漲2.91%，創業板指漲7.95%，即時成交2.13兆元（人民幣，下同），較前一交易日淨增加6113億元。

據《映象網》報導，盤面上，半導體板塊展開反彈，富樂德、晶華微、上海貝嶺、國林科技等漲停。算力概念股持續活躍，麥格米特、凱旺科技、川潤股份、英維克等漲停。

消費性電子概念股維持強勢，大富科技、四川長虹、歐菲光、偉時電子等漲停。低空經濟概念股盤中拉升，新晨科技、宗申動力、縱橫通訊漲停。下跌方面，地產股持續調整，渝開發等多股跌超5%。

▲全市場超5000檔個股上漲。（圖／翻攝自微博）

從板塊表現來看，今天的走勢，主要是以晶片為代表的科技股，全面領漲，其中半導體漲停19個，元件漲停17個，佔據漲停榜前兩席。

受惠於市場利好，港股券商股多數反彈，招商證券、申萬宏源、中國信達、中芯國際分別上漲22.88%、17.87%、15.79%、14.81%。

央行總裁潘功勝表示，擇機進一步下調存款準備率0.25至0.5個百分點，預計21號公佈的LPR也會下修0.2至0.25個百分點。

報導指出，整體來看，目前本輪調整基本上可視為結束，後市如何運行，主要還是看，對10月8日3.48萬億元那天的修復程度，建議投資者以持股為主，避免頻繁換股和追漲殺跌。