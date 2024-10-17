A股午後單邊下行！　三大股指「全線轉跌」…滬指跌1.05%

▲ A股。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

A股三大股指17日集體高開，早盤滬指衝高回落小幅上漲，創指和深成指則反彈表現較強，午後走出單邊下行走勢，三大股指全線轉跌，尾盤跌幅略為擴大。上證綜指跌1.05%，創業板指跌0.32%。

據《澎湃新聞》報導，從盤面上看，順週期方向集體下挫，地產產業鏈全線走低，白酒、基建、農業、新能源悉數收跌；科技股內部輪動走高，網路安全概念表現搶眼，AIGC、Kimi概念開啟補漲。

至收盤，上證綜指跌1.05%，報3169.38點；科創50指數漲0.39%，報879.1點；深證成指跌0.74%，報9891.76點；創業板指跌0.32%，報2033.48點。

Wind統計顯示，兩市及北交所共1798檔股票上漲，3445檔下跌，平盤有108檔股票。

滬深兩市成交總額1.49兆元（人民幣，下同），較前一交易日的1.37兆元增加1158億元，其中，滬市成交5573億元，較前一交易日5331億元增加242億元，深市成交9339億元。

根據大智慧VIP，兩市及北交所共有101檔股票漲幅在9%以上，16檔股票跌幅在9%以上。

▲ A股17日收盤三指全線下跌。（圖／翻攝自澎湃新聞）

東莞證券表示，目前指數仍呈現出震盪整理態勢，短線或仍有震盪，但考慮後續政策支持力度仍較大，消化前期拋壓之後，市場仍有望逐步走穩，關注政策支持方向，以及熱點輪動機會，板塊選擇方面，建議重點配置金融、中特估、消費及TMT等板塊。

中金公司研報認為，中美正進入新一輪貨幣財政共振寬鬆的政策週期，全球風險偏好可提振，中美通膨預期可望上行，「過去20年，中美經歷兩輪貨幣財政政策共振寬鬆時期，分別為2008年9月至2009年6月、2019年11月至2020年12月。」

中金公司研報指出，2008年至2009年期間，美國金融危機爆發，國內經濟亦轉向收縮，貨幣財政政策積極配合下，上證指數相較底層累計上漲71%；2019年至2020年期間，中美貿易摩擦疊加新冠疫情，全球經濟承壓，中美開啟新一輪的貨幣和財政雙寬鬆，上證指數相較底部累計上漲26%，「整體來看，中美貨幣財政共振寬鬆期間，或利好風險資產，同時黃金在此背景下，亦可望表現不俗。」

華西證券表示，在數位經濟以及AIGC等科技創新更迭時期，網路與資訊安全重要性不斷提升，同時受地緣衝突不確定性影響，相關網路安全支出，預計將維持較高成長速度。