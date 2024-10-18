「紅花短褲專員」行蹤鬼祟！民眾報警　警衝高鐵站逮詐團車手

記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中鎮民近日發現1名詭異的紅花短褲平頭男，鬼鬼祟祟社區裡查看門牌，然後進入民宅，於是報警，警方據報後前往追查，發現該名男子是詐團車手，正要搭乘高鐵落跑，而剛收取的122萬元已交給收水手，現場查扣1萬1800元及手機等證物，全案訊後依刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法移送。

▲花褲男車手遭逮。（圖／警方提供）

彰化縣警局表示，近日查獲最新詐騙手法，由詐騙集團搭建虛假投資平台，對外宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引投資者上當，讓投資者投入現金購買虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，實際上這些平台根本無法出金，導致被害人血本無歸。

員林警分局於10月15日接獲民眾報稱，在彰化縣田中鎮中州路一帶有1位身穿紅花短褲男，一面看著門牌一面講電話，直到有人接應他才掛掉電話進入屋內，十分詭祟，員警獲報後立即前往，男子表情相當淡定，告訴警方剛將收取的贓款122萬元已交給收水車手，警方偵訊後依涉詐欺、洗錢及銀行法移送檢方偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，目前在證券期貨網站中的虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法、遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，在此呼籲並提醒民眾，不要隨意加入非官方的投資平台或交易所，亦不要用Line、微信、Telegram加入陌生網友及陌生群組。若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。