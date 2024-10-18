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銀髮族谷關泡湯等公車日曬雨淋　陳情盼增設候車亭

記者李陳信得／台中報導

國內知名的谷關溫泉區是許多的銀髮族及退休民眾喜歡前往泡湯的地方，近日就有民眾陳情在谷關豐原客運總站沒有候車亭，許多的婆婆媽媽等候公車時都要日曬雨淋，期盼盧市長能夠在谷關增設候車亭，能夠讓他們能夠有遮風避雨等公車的地方。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼豐原客運谷關後車站沒有候車亭，來泡湯的銀髮族等車時都要日曬雨淋，希望盧秀燕市長能夠增設候車亭能夠讓他們遮風避雨。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

一名銀髮長輩表示說：「是否請市長能在谷關總站右側馬路邊上站牌處，能增建一處能遮陽遮雨遮風的候車站棚，每次大太陽、下大雨、颳大風時多數老人均無處可躲，原本總站內可以等車，現在改成外面站牌才可上車，真是太不厚道不夠人性化！我每週要到谷關泡湯賞景二、三次，希望主管單位官員和承辦人檢討這個問題。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

這位民眾表示，原本想親自到市府當面向市長報告現況，有關谷關總站候車棚的事情！近來天氣不穩定山區不定時會降大雨或大太陽，此處等車的人老人居多!!建議市長能儘速把谷關總站增設候車棚，以利老人常客及觀光客有一候車處可以座和稍作休息的地方。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

谷關溫泉業者得知後，將在今(18)日下午3時會結合當地業者及居民，一起關心谷關候車亭的改建案，也會請區代表及豐原客運業者協調，大家集思廣益讓遊客願意搭公車到谷關洗溫泉養身保養外，也要有優質的豐原客運站牌內有舒適的候車亭環境。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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