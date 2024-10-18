15歲少年無照偷開車撞死3人　靖娟基金會批：罰則過輕不痛不癢

▲15歲少年無照偷開祖父休旅車，失控衝撞小吃店釀3死。（圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名15歲少年無照偷開祖父休旅車，失控衝撞小吃店釀3死。靖娟兒童安全文教基金會今(18日)表示，無照駕駛肇事逐年攀升，但無照罰則過輕，代價不痛不癢，國外無照駕駛除鉅額罰款外，還有監禁、有期徒刑等刑罰具嚇阻力。

無照少年違規駕駛肇事，連奪3條人命，靖娟兒童安全文教基金會指出，根據統計，國內無照駕駛違規事故情形相當嚴重，近5年無照駕駛涉入交通事故案件每年平均4萬起以上，造成約7萬人死傷，且案件量呈現逐年持續增加的趨勢，成長幅度甚至高達約22%，年年上升的違規與肇事案件數，顯示我國無照駕駛違規事故的嚴重惡化。

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靖娟進一步指出，兒少無照駕駛多集中六都以外公共運輸相對不完善地區。靖娟調查未成年無照駕駛動機多為通學占33.7%、打工占29.4%，其次為同儕或心理需求因素影響，占31.1%，例如想跟朋友一起開車、出自好奇心、覺得開車樣子很好看等。

由於我國無照違規駕駛逐年惡化，靖娟基金會點出關鍵之一為「法令罰則過輕，無照代價不痛不癢」。靖娟表示，台灣目前罰則僅有罰款與扣牌，並無對人身自由限制，尤其對經濟條件優異犯罪懲罰效果薄弱，依現有法條需造成嚴重危害才有對人身自由之限制；使國內民眾長期過於輕忽，加上罰責過低、取締不易，遇累犯者也未特別處理，多數人存在僥倖心態。

靖娟基金會指出，國際上許多國家無照駕駛除鉅額罰款以外，並具有記點、監禁、送交矯正機關參與強制課程等規定，尤其監禁或有期徒刑等不因經濟能力而有不同懲罰效果的刑罰，較能期望具有嚇阻力。

▲無照駕駛各國罰則。（圖／靖娟基金會）

此外，靖娟也認為針對無照違規兒少應輔導介入。靖娟建議，針對已違規者，除落實罰責外，鑒於多數未成年無照駕駛機車遭取締違規之兒少，具重複違規及其他危險駕駛行為併同出現之高風險特性，未來可參考戒癮治療之再犯治療門檻，配合輔導與諮商方式，針對重複違規者加入認知行為矯治手段，或提供其他法律、輔導等各類專業服務資源。

靖娟基金會表示，未成年人與家庭的關係也會導引出駕駛行為的影響，因此後續輔導應同時針對其家長態度，研擬親職教育的介入策略，透過家人關係來增加輔導效果。同儕影響也是未成年無照駕駛的原因之一，也應規劃相關的教育輔導介入處理。而未成年無照駕駛件數多分布於偏鄉地區，許多交通需求並未被滿足，使得部分民眾趨向寧可違規也要自力解決，也應同步調查並強化偏鄉運輸需求及供給。