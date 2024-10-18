　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以軍不知擊殺哈瑪斯領袖！看屍體長相才認出　靠「牙齒」證實身分

▲▼哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／路透）

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯（Hamas）領袖辛瓦17日遭以色列軍方擊殺，據了解，當時以色列軍隊是在例行行動上意外遇見辛瓦（Yahya Sinwar），無人機第一時間找到屍體時並未察覺，直到士兵徒步進入後才發現疑似死者是辛瓦，最終是靠「牙科紀錄」與DNA測試證實身分。

根據CNN報導，以色列國防軍（IDF）在聲明中指出，近幾周IDF都和以色列安全局（ISA）的部隊在加薩南部執行任務，根據情報攻擊哈瑪斯高層可能躲藏的位置，「在該地區作戰的第828旅士兵識別並消滅了3名恐怖分子，在完成屍體辨認過程後，確認辛瓦已被擊殺。」

▲▼哈瑪斯（Hamas）的領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死前最後身影。（圖／翻攝自X）

▲辛瓦死前最後身影。（圖／翻攝自X）

以色列官媒指出，以色列軍方在一棟建築的上層偵測到「可疑活動」，於是用坦克進行了射擊；交火後對方疑似身受重傷，最後靠無人機辨識位置後，再發動第二次攻擊將其擊殺。

戰鬥結束後，士兵發現了一具與臉部與辛瓦相似的屍體，隨後通知了高級指揮官，最終根據DNA測試結果向美國官員證實了辛瓦的死亡。

美國匿名官員指出，以色列是透過「牙科紀錄」確認辛瓦的身分，因為辛瓦曾因謀殺罪在以色列服刑超過20年，以色列政府握有他的生物數據。

以色列官媒表示，以色列國防軍稍早在該地區發現了「異常活動」，因此上週才決定加強掃描並堅持留守。

目前哈瑪斯尚未對此發表評論。

►DNA檢驗證實「哈瑪斯領袖」死亡！　拜登：美好的一天
►哈瑪斯領袖最後身影曝光！　死前朝無人機「丟木棍」反抗

ET快訊
快訊／高雄「剛出生男嬰」被狠心丟河堤全裸亡
快訊／15歲少年撞死3人　家屬氣炸：爸媽沒生腦給你嗎？
超商買完東西「違規過馬路」！遭男大生重機撞死…媽接死訊心碎
台積電股價飆上1100元創新高！　市值達28.52兆
15歲少年闖禍前才PO文「收購機車」！　指定車款曝
快訊／台積電暴漲！　創史上新高
快訊／總預算持續卡關　卓榮泰：若不得已將思考是否聲請釋憲
路人疑違規過馬路遭重機撞亡　身分曝光！公司就在對面
15歲少年奪3命　同學曾勸阻：他很想開車

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓球星認罪了！偷拍2女性愛片外流　檢求處4年有期徒刑

澤倫斯基控「北韓官兵助俄作戰」　北約秘書長：尚無證據

以軍不知擊殺哈瑪斯領袖！看屍體長相才認出　靠「牙齒」證實身分

哈瑪斯領袖最後身影曝光！　死前朝無人機「丟木棍」反抗

DNA檢驗證實「哈瑪斯領袖」死亡！　拜登：美好的一天

「AI需求是真的」台積電ADR飆近10％　輝達盤中刷新高領漲美股

緬甸軍政府內戰頻受挫之際　傳領導人11月訪問中國

越共繼續反腐！2024年近600人遭紀律處分：不會停止，沒有例外

澤倫斯基「勝利計畫」拚加入　北約態度保留、美國稱時候未到

快訊／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

曾之喬揭曉寶寶性別 「獨一無二的你」　＃星光雲REELS

北市重大車禍！3人吃臭豆腐被撞命危　另釀2傷5人送醫

「一世代」連恩佩恩墜樓身亡..享年31歲　死前疑情緒失控「飯店大廳摔筆電」

阿本「不想再演」出櫃..38歲才敢放鬆玩　拍BL劇「初嘗戀愛美好」：此生沒感受過

鄧紫棋模仿自己唱歌　澄清「正常鼻音沒那麼重」

南韓球星認罪了！偷拍2女性愛片外流　檢求處4年有期徒刑

澤倫斯基控「北韓官兵助俄作戰」　北約秘書長：尚無證據

以軍不知擊殺哈瑪斯領袖！看屍體長相才認出　靠「牙齒」證實身分

哈瑪斯領袖最後身影曝光！　死前朝無人機「丟木棍」反抗

DNA檢驗證實「哈瑪斯領袖」死亡！　拜登：美好的一天

「AI需求是真的」台積電ADR飆近10％　輝達盤中刷新高領漲美股

緬甸軍政府內戰頻受挫之際　傳領導人11月訪問中國

越共繼續反腐！2024年近600人遭紀律處分：不會停止，沒有例外

澤倫斯基「勝利計畫」拚加入　北約態度保留、美國稱時候未到

快訊／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

快訊／高雄「剛出生男嬰」被狠心丟河堤全裸亡　警追生母下落

15歲少年IG曝光！無腦炫耀「三寶日常」　闖燈僥倖：還好我沒被撞

東北季風襲10天　下周二有熱帶系統「觀察共伴效應」

15歲少年偷開車闖禍奪3命！　死者家屬氣炸：爸媽沒生腦給你嗎？

央行打房「宜蘭反而受惠」　在地房仲：雙北客目光轉向宜蘭

快艇王牌雷納德右膝發炎無限期缺陣　前NBA冠軍：他該考慮退休

法說大利多！台積電股價飆上1100元創新高　市值達28.52兆元

男超商買完東西「違規過馬路」！遭男大生重機撞死…媽接死訊心碎

守護者驚天逆轉：9局追平、10局再見！7比5轟退洋基

對女友超摳的三大星座男！TOP 1熱愛夢幻浪漫愛情　談金錢簡直俗氣

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

哈瑪斯領袖最後身影　死前朝無人機「丟木棍」

老公舉槍勸架！4房太太反手奪槍擊斃5房

台積電ADR瘋漲近10％　輝達盤中刷新高

DNA證實哈瑪斯領袖死亡　拜登：美好的一天

即／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

緬甸軍政府內戰頻受挫之際　傳領導人11月訪問中國

女兒沒穿NB鞋被霸凌！　爸愣：她穿NIKE倒勾

越共繼續反腐！2024年近600人遭紀律處分

澤倫斯基爭取加入　北約態度保留、美國稱時候未到

以軍不知擊殺哈瑪斯領袖　靠「牙齒」證實身分

罹癌女因「丈夫買的彩券」　中4千萬改變命運

偷拍2女性愛片外流　南韓球星認罪了

黎巴嫩市長「開會開一半」被以色列炸死

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯領袖最後身影　死前朝無人機「丟木棍」

哈瑪斯領袖最後身影　死前朝無人機「丟木棍」

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）領袖辛瓦（Yahya Sinwar）17日在加薩走廊遭以色列擊斃。以色列公布辛瓦死前的空拍影像，畫面顯示辛瓦臉上矇著頭巾坐在一處廢墟的椅子上，當他注意到無人機時，更試圖朝無人機丟擲木棍反抗，但最終遭到擊殺。

DNA證實哈瑪斯領袖死亡　拜登：美好的一天

DNA證實哈瑪斯領袖死亡　拜登：美好的一天

即／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

即／以色列官員：哈瑪斯領導人已遭擊斃

美軍B-2「幽靈」轟炸機首次出動空襲葉門

美軍B-2「幽靈」轟炸機首次出動空襲葉門

黎巴嫩市長「開會開一半」被以色列炸死

黎巴嫩市長「開會開一半」被以色列炸死

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊辛瓦

讀者迴響

熱門新聞

內湖15歲少年撞死3人！　「家庭背景」曝光

剛偷鑰匙5分鐘就撞死3人！目擊者傻：下車時還在笑

別碰！數千顆神秘黑球沖上雪梨海灘

內湖3死車禍今早現場！　當地人「瀰漫血腥味」

連恩家人正式發聲「我們心碎了」

即／樹林重機撞「違規穿越行人」　男路人不治

王必勝傳閃辭轉戰東元集團　東元回應

快訊／15歲少年「無照蛇行」撞進臭豆腐店　3人均宣告不治

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

女網紅旅遊俄羅斯　慘遭大兵當「慰安婦」猥褻

即／新視角畫面曝！男騎士愣住2秒被15歲少年撞死

轉帳備註亂寫會影響信用評分？銀行專員澄清

被黃曉明女友評「歌很猥瑣」！　伍佰回應了

秋颱大爆發！　專家「至少中度以上」：對台灣會有影響

更多

最夯影音

更多

監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面1死2命危

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

北市轎車撞店家1死2命危　警當場逮捕15歲肇事駕駛

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

歐陽妮妮曝「懷孕當下」楊丞琳驚喜尖叫　「全家爆哭」歐陽龍：暫時別打牌了XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面