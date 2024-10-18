以軍不知擊殺哈瑪斯領袖！看屍體長相才認出　靠「牙齒」證實身分

▲哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯（Hamas）領袖辛瓦17日遭以色列軍方擊殺，據了解，當時以色列軍隊是在例行行動上意外遇見辛瓦（Yahya Sinwar），無人機第一時間找到屍體時並未察覺，直到士兵徒步進入後才發現疑似死者是辛瓦，最終是靠「牙科紀錄」與DNA測試證實身分。

根據CNN報導，以色列國防軍（IDF）在聲明中指出，近幾周IDF都和以色列安全局（ISA）的部隊在加薩南部執行任務，根據情報攻擊哈瑪斯高層可能躲藏的位置，「在該地區作戰的第828旅士兵識別並消滅了3名恐怖分子，在完成屍體辨認過程後，確認辛瓦已被擊殺。」

▲辛瓦死前最後身影。（圖／翻攝自X）



以色列官媒指出，以色列軍方在一棟建築的上層偵測到「可疑活動」，於是用坦克進行了射擊；交火後對方疑似身受重傷，最後靠無人機辨識位置後，再發動第二次攻擊將其擊殺。

戰鬥結束後，士兵發現了一具與臉部與辛瓦相似的屍體，隨後通知了高級指揮官，最終根據DNA測試結果向美國官員證實了辛瓦的死亡。

美國匿名官員指出，以色列是透過「牙科紀錄」確認辛瓦的身分，因為辛瓦曾因謀殺罪在以色列服刑超過20年，以色列政府握有他的生物數據。

以色列官媒表示，以色列國防軍稍早在該地區發現了「異常活動」，因此上週才決定加強掃描並堅持留守。

目前哈瑪斯尚未對此發表評論。

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