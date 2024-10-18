哈瑪斯領袖辛瓦是誰？　「加薩屠夫」曾被以色列醫師救活

▲哈瑪斯領袖辛瓦，已被以色列擊斃。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）17日在加薩走廊遭以色列擊斃，他被以色列稱為「邪惡的面孔」、「來自汗尤尼斯的屠夫」，長年以來都是頭號通緝對象。據悉，辛瓦坐牢期間，曾被以色列的醫師救活一命，但獲釋後依然投入組織活動，也是去年10月7日越境攻擊的主要謀劃者之一。

辛瓦1962年出生於加薩南部汗尤尼斯（Khan Yunis）難民營，在加薩伊斯蘭大學主修阿拉伯語，當時就參加了巴勒斯坦民族主義的學生組織，因為參與反佔領活動而被拘捕。

1980年代末期，辛瓦加入哈瑪斯並迅速崛起，長年以來都是內部關鍵人物，2017年成為政治局、也是主要決策機構的領袖。他創立了哈瑪斯的國際情報安全部門「馬吉德」（Majd），對於任何跟以色列合作的人，都會採取野蠻暴力，也因此惡名昭彰。

▲辛瓦曾經在以色列坐牢24年。（圖／路透）



1988年，辛瓦因為綁架撕票2名以色列士兵、與以色列合作的4名巴勒斯坦人，被判4個無期徒刑，在以色列坐牢期間罹患腦瘤，2006年前後因為嚴重頭痛，接受頭部手術才脫險。據傳，他會虐待獄友，懲罰被告密者，威脅他人絕食抗議，不過也在牢裡「研究敵人」，學會一口流利的希伯來語。

坐牢24年之後，辛瓦在2011年的換囚活動中獲釋，回到加薩繼續投入哈瑪斯活動。他2015年被美國國務院及歐盟列為恐怖份子，也策劃了去年10月7日的越境攻擊，但在那之後不曾公開露面，研判躲在加薩地下隧道裡，躲過一年來的圍困與空襲。

今年7月31日，前領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗被暗殺之後，辛瓦成為哈瑪斯最高領袖，直到16日遭擊殺。

▲辛瓦被視為10月7日攻擊的主要策畫者之一。（圖／達志影像／美聯社）



辛瓦被一些人視為強硬激進份子，卻被另一些人形容為務實派的策略大師。在他的領導之下，哈瑪斯有效鞏固與周邊阿拉伯國家的密切關係，包括埃及與伊朗，2018年發動加薩邊境抗議事件，讓巴勒斯坦人每周在以色列邊境示威，呼籲拆除路障、讓他們返回祖先居住的村莊與城鎮，成功引發國際關注，以及人權組織的支持。

過去受訪時，辛瓦曾用希伯來語呼籲以色列民眾，要求政府與哈瑪斯休戰，也曾表示戰爭對所有人都沒好處。他談及在以色列坐牢的回憶時表示，「我從沒有被放出來，只是換了監獄」，向外界表達加薩居民的艱困處境。

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