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座頭鯨遭渡輪狠撞！整片上顎割斷「血染海水」淹死　殘忍畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Sea Shepherd France）

▲ 座頭鯨噴出大量鮮血。（圖／翻攝自Sea Shepherd France）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法屬玻里尼西亞大溪地（Tahiti）附近水域發生恐怖意外，一頭年輕的座頭鯨遭超速行駛的渡輪猛烈衝撞，一大片上顎被切斷，大量鮮血染紅海水，因傷勢過重無法游到水面，痛苦數小時後不幸淹死。

《每日郵報》報導，事發於大溪地一座港口附近，10月8日有一艘渡輪以30節速度駛離港口，遠超過5節的速限，正面撞上這頭名為「甜心」（Sweet Girl）的母鯨，導致牠經歷數小時的痛苦後溺斃。

海洋保護組織Mata Tohora創辦人班奈特（Agnès Benet）受訪說明，他們上午9時50分獲報後立刻趕往現場，但甜心很快就因鼻骨嚴重受創與骨折而死，由於牠在撞擊後無法自行浮出水面，最終不幸溺斃，慢慢沉入海底。

野生動物保護組織「海洋守護者」（Sea Shepherd）釋出潛水員拍攝的畫面，可見這頭鯨魚傷勢嚴重，上顎幾乎完全被切掉，傷口不斷噴出鮮血，試圖浮上水面時在水中劃出一道血痕，影片還錄下牠痛苦的尖叫聲。

這起事件引發動保團體強烈譴責，上述2個組織已向當地政府提出正式投訴，要求展開刑事調查。

水下攝影師摩爾（Rachel Moore）4天前還曾遇見甜心，在悲劇後發文控訴，「她被殘忍毀容，忍受好幾個小時的痛苦與折磨」，「我還是不敢相信這種事發生在她身上，她對人類表現出那麼多善意與好奇，不該受到這樣的對待，人類要為她的死負責」。

▼ 畫面可能引起不適，請斟酌觀看。

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