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器官摘到一半「美病患復活」動來動去！　躺手術台上痛苦流淚

▲▼器官摘到一半「美病患復活」動來動去！　躺手術台上痛苦流淚。（圖／翻攝TikTok@ladonnarhorer）

▲湯瑪斯差點被摘除器官。（圖／翻攝TikTok@ladonnarhorer，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國肯塔基州爆發醫療醜聞，一名患者被宣告死亡後，正在接受器官捐贈手術，未料過程中「復活」，躺在手術台上淚流不止、動來動去。儘管手術最終及時取消，卻傳出醫生曾被施壓「強摘器官」，該州相關單位已經展開調查。

NPR、每日郵報等外媒報導，這起事件發生在2021年10月，隨著「肯塔基州器官捐贈附屬機構」（KODA）前員工出面爆料，近期再度獲得媒體與當局關注。

患者湯瑪斯（Thomas 'TJ' Hoover II）因為「用藥過量」送醫，被宣布腦死之後，推進手術室摘除器官，未料醫師正在進行心導管插入手術、藉此檢查心臟狀況時，他卻突然甦醒了。

▲▼器官摘到一半「美病患復活」動來動去！　躺手術台上痛苦流淚。（圖／翻攝TikTok@ladonnarhorer）

KODA前員工娜塔莎（Natasha Miller）說，醫師正準備摘除器官時，湯瑪斯開始動來動去，很明顯在哭泣。由於醫師拒絕開刀，她與同事趕緊回報上司，卻被告知「不論如何都要完成這個病例」，「非常混亂，大家都很沮喪。」另一名前員工奈可萊塔（Nyckoletta Martin）回憶，「在一場手術中，不但活著，還知道有人要把你切開，拿出你的身體部位……這是每個人『最糟糕的噩夢』」。

湯瑪斯的姊姊唐娜（Donna Rhorer）受訪透露，弟弟從加護病房被推進手術室時，似乎睜開了眼睛、環顧四周，她焦急通知醫護，卻被告知這只是常見的反射動作。湯瑪斯術後，記憶、走路、說話都出現問題，不得不由她擔任法定監護人。

儘管這次手術被取消，KODA多名員工卻因此離職，甚至必須接受心理治療。其中，奈可萊塔成為「吹哨人」，致信眾議院投訴，希望避免類似事件再次發生，並且保護未來的捐贈者。

▲▼器官摘到一半「美病患復活」動來動去！　躺手術台上痛苦流淚。（圖／翻攝TikTok@ladonnarhorer）

不過，此舉被批評打擊器官捐贈活動，KODA與當初救治湯瑪斯的「浸信會健康里士滿醫院」（Baptist Health Richmond Hospital）也強烈反駁。

KODA上級機構「希望網絡」總裁茱莉（Julie Bergen）表示，「KODA不曾有人施壓，要求從任何活著的病患身上蒐集器官。」院方也堅稱一向尊重家屬與患者的意願，「病患的安全，一直都是我們的最高優先要務。」

肯塔基總檢察長、美國衛生資源和服務局（HRSA）正在調查這起事件，家屬也依舊努力替湯瑪斯伸張正義。

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