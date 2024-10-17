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澤倫斯基「勝利計畫」拚加入　北約態度保留、美國稱時候未到

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

文／中央社

基輔在戰場上擊退莫斯科的前景黯淡，烏克蘭總統澤倫斯基今天前往布魯塞爾，爭取歐洲聯盟領袖及北大西洋公約組織成員國防部長支持他的「勝利計畫」。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在上傳的影片中說：「我們正在前往布魯塞爾途中。我將簡報勝利計畫，這是我們迫使俄羅斯實現和平的工具。歐洲所有領袖會聽到我們必須如何強化自身立場。我們必須讓這場戰爭公正地結束。」

北大西洋公約組織（NATO）32個成員與澤倫斯基為期兩天會談的首日議程結束後，北約秘書長呂特（Mark Rutte）和澤倫斯基將於當地時間晚間6時20分（格林威治標準時間下午4時20分）舉行聯合記者會。

呂特昨天警告，他並未支持澤倫斯基的「整個計畫」。澤倫斯基將烏克蘭立即獲邀加入北約列為這項計畫優先要務，卻普遍被認為不切實際。

北約國家已經宣布，烏克蘭加入北約之路「不可逆轉」。但是美國和德國認為此舉將導致北約實質上與擁有核武的俄羅斯處於戰爭狀態，而帶頭反對。

美國駐北約大使史密斯（Julianne Smith）昨天徹底闡明華府上述立場說：「此刻還不到聯盟討論於短期內發出邀請的時候。」

美國將於11月5日舉行總統大選，無論共和黨候選人川普或民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，華府立場都不太可能改變。尤其如果川普再度當選，更可能徹底顛覆美國對烏克蘭的支持。

內部人士一致認為，美國大選是當前北約會談中一項顯而易見卻被避而不談的議題。正如一名北約外交官所說：「我們處於某種等待模式」。

記者不放棄而繼續提出烏克蘭入會問題時，呂特重申北約立場說：「我現在無法確切勾勒出這條路會怎麼走，但我絕對相信未來烏克蘭會加入我們。」

不過，烏克蘭的盟友們深知時間的重要性。在烏東頓巴斯（Donbas）地區幾乎每天都有領土淪陷的情況下，基輔在戰場上的前景黯淡。

另一名北約外交官指出：「這是非常艱困時期，是自從俄羅斯入侵以來最嚴峻時期。」

北約會籍之外，澤倫斯基的勝利計畫還拒絕對任何領土作出讓步，並呼籲西方盟友將基輔運用援烏遠程武器打擊俄羅斯軍事目標的限制取消。

根據澤倫斯基說法，已分享給美國、英國、法國、義大利、德國的計畫附錄，內容包含在烏克蘭領土部署一項「非核戰略嚇阻方案」，以避免未來再遭俄羅斯攻擊。

截至目前沒有任何一項相關提案獲得西方國家公開支持。

呂特強調，對北約而言，當前重點是確保「大量軍事援助進入烏克蘭」。

第2位北約外交官表示：「我們正努力確保他們能夠戰勝…確保倘若有一天澤倫斯基和他的團隊決定跟俄羅斯討論如何結束這一切時，他能夠處在優勢地位去進行。」

對第3位北約官員來說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵以來遭逢的挫敗已讓他有足夠理由為尋求談判解決進行辯解，而不是任由戰爭無限期拖延下去。

這些北約外交官表示，有很多方式可以定義勝利或失敗，而蒲亭已經輸了，因為他原本的目標是占領基輔、推翻烏克蘭政府、迫使澤倫斯基流亡，然後建立魁儡政權。

北約開會前夕，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）呼籲探索結束俄烏戰爭的方式，這可能也包括與蒲亭談判。

但根據一位北約外交官說法，其他人仍擔心，除非烏克蘭徹底奪勝，否則這麼做將招致「災難」，因為這會讓俄羅斯有恃無恐，得寸進尺。

與此同時，眼看俄羅斯猛烈攻擊城市和基礎設施，烏克蘭呼籲西方國家加強援助防空系統，但預期北約在這方面不會有新宣布。

一位外交官說：「若有意外我會感到訝異。」

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