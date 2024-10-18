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社會 社會焦點 保障人權

15歲少年偷開車闖禍奪3命！　死者家屬氣炸：爸媽沒生腦給你嗎？

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一名15歲曾姓少年17日偷開車外出，未料出門才短短5分鐘，竟失控撞進臭豆腐小吃攤，瞬間奪走3條人命，離譜案情曝光後引發全台譁然。受害者家屬更是氣炸無法接受，直接在社群平台開嗆，怒轟曾少「爸媽沒生腦給你嗎？」

據調查，曾姓少年父母離異，從小住在東湖由祖父帶大，直到升上高職後，才由父親接到永和同住，未料曾少不學好，昨得知外祖父出國旅遊後，返回東湖住家拿走鑰匙偷開休旅車出門訪友，但轉進安康路後，疑似會車緊張，一時之間分不清煞車、油門，當場失控高速撞進臭豆腐小吃店，造成高姓女客(51歲)、陳姓男客(60歲)、以及盧姓男騎士(61歲)3人重傷慘死。

▲▼快訊／監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲現場目擊攤商指出，曾姓少年闖禍後還嘻皮笑臉，似乎不知事態嚴重。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據現場目擊的攤商老闆指出，曾姓少年在車禍發生當下第一時間走下車時，似乎還不知道事態嚴重，仍嘻皮笑臉、一臉漫不在乎。警方指出，肇事的曾少年僅15歲、沒有駕照，經測後酒測值為0，身上搜出電子煙彈，但未有毒品反應，詳細肇事原因還有待釐清。

這起車禍事故一夕之間釀成3死悲劇，由於當時適逢下班時段，且該家臭豆腐攤在地方上頗負盛名，民眾只是前往用餐，竟無辜慘死輪下，受害者家屬無法接受，氣炸到社群平台怒罵曾姓少年，「欸你把我家人撞死，爸媽沒生腦給你嗎？」網友也跟著砲轟「3條人命，3個家庭因為你破碎還能嘻皮笑臉，屁孩真的不知輕重，一輩子都背著人命，罪大惡極」、「腦袋到底裝啥？幾條生命被這種咖帶走？」

▼曾姓少年偷開外祖父的車，出門短短5分鐘就闖下大禍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼快訊／監視器畫面曝！15歲少年「蛇行加速」撞騎士、店面。（圖／記者張君豪翻攝）

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