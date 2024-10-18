15歲少年偷開車釀3死！闖禍前PO文收購權利車　還指定這2系列　

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一名15歲的曾姓少年17日晚間偷開外祖父的車，失控撞進東湖市場一家臭豆腐小吃店，瞬間奪走3條人命。據了解，曾姓少年就讀高職一年級，依法未達考照年齡，但卻莫名嚮往汽機車，案發前3天不但曾向好友透露想學開車，事發前1天還在臉書社團中PO文要「收購權利車(機車)」，還指定要勁戰、或JET系列，令人搖頭。

▲曾姓少年偷開外祖父的車，失控奪走3條人命。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查，曾姓少年父母離異，從小由祖父一手帶大，直到升上高職後，才由父親接往永和同住。昨(17日)傍晚，曾少得知外祖父出國旅遊，因此回到東湖住家偷鑰匙，並將外祖父的休旅車開走，準備去找同學，未料曾少才出發短短5分鐘，在轉進安康路後，疑因會車緊張、分不清煞車油門，當場失控高速蛇行、猛力撞進臭豆腐小吃店中，造成3人重傷不治。

同學透露，曾姓少年在案發前3天曾經提及想要學開車，同學聞言後還提醒他，現在尚未成年、沒持有駕照，且未經訓練抓不準車距，千萬不要嘗試，豈料曾少仍不聽勸，趁隙偷開走外祖父的車，第一次偷開就闖下大禍。

除了汽車外，曾少對機車也有濃厚興趣，車禍發生前曾兩度在臉書二手機車社團中發文，表示有意願收購權利車，還指名要勁戰或JET系列，並要求價格越低越好、「需要分期」，行徑十分荒唐。

▼曾姓少年自稱會車時緊張，才會失控釀禍。（圖／記者黃彥傑攝）