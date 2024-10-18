大型貨車今年釀8死198傷　屏警10／21起連3天專案取締違規

▲屏東縣政府警察局10月21日至23日，執行為期三天的大型貨車違規取締專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

大型貨車交通事故不僅造成嚴重人員傷亡，甚至成為許多家庭無法抹滅的傷痛，為有效防制大型貨車違規行駛所引發的交通事故，屏東縣政府警察局將於10月21日至23日，執行為期三天的大型貨車違規取締專案，加強違規攔檢及稽查，以減少事故發生。

根據屏東縣政府警察局的統計數據顯示，113年1月至9月間，大型貨車為主肇因涉入的傷亡交通事故共計162件，造成8人死亡、198人受傷；相比112年同期發生153件、5人死亡、196人受傷，發生增加9件，死亡增加3人、受傷增加2人，顯示事故件數、死亡與受傷人數均明顯增加。

屏東縣政府警察局將依據過去事故的熱時與熱點，滾動式調整取締時段及地點，並針對大型貨車的動態違規、車體不符規定及貨物捆紮不牢等違規行為進行稽查。



警察局局長戴台㨗強調，警察的執法並非以處罰為目的，而是為了導正部分駕駛人不良的駕駛習慣，進一步嚇阻違規行為；大型貨車駕駛應牢記安全駕駛的責任，而其他用路人則應避免與大型車輛爭道，特別是在其轉彎時，應遠離內輪差範圍，保障自身安全。警察局呼籲所有民眾要有守法的觀念，共同維護道路安全。