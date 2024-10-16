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社會 社會焦點 保障人權

狂賣盜版「導航王」侵權15億　破解集團囂張開4店面...4人落網

記者鄧木卿／台中報導

台中市48歲何姓男子等4人在中南部開設4家門市，透過網路行銷車用「導航王」，所安裝的車用安卓機從中國大陸進口，程式則是從正版「導航王」破解而來，刑事局獲報跟蒐調查，何嫌從108年至今已賣出約1千台，獲利1100萬元，但侵權市值高達15億元，全案依違反著作權法罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲▼刑事局破獲盜版車裝「導航王」集團，逮捕4人，侵權市值15億。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局破獲盜版車裝「導航王」集團，逮捕4人，侵權市值15億。（圖／警方提供，下同）

刑事局智慧財產權偵查大隊偵二隊獲報後，7、8月間前往台中市、台南市及彰化縣等4家店面和住處發動2波搜索，逮捕48歲何姓主嫌、48歲黃姓男子、53歲莊姓男子、52歲黃姓男子，查扣車機80台、產品保證書34本、隨身碟3個、電腦主機1台、進貨單1批、帳冊及導航王破解安裝檔電磁紀錄等證物。

警方表示，何嫌自中國大陸進口大量車用安卓機，在中南部4家店面幫客戶安裝非法盜版導航軟體服務，自108年8月至今已販售逾千台盜版「導航王」，獲利1100萬元，所盜版侵權的導航軟體版本高達6款，經估算侵權市值逾15億元，侵害著作權人法益甚鉅。

▲▼刑事局破獲盜版車裝「導航王」集團，逮捕4人，侵權市值15億。（圖／警方提供，下同）

警方說明，依據著作權法規定，意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、2百萬元以下罰金，警方將持續針對相關違法案件加強查緝，以確保我國智慧財產權保護之完善。

▲▼刑事局破獲盜版車裝「導航王」集團，逮捕4人，侵權市值15億。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局破獲盜版車裝「導航王」集團，逮捕4人，侵權市值15億。（圖／警方提供，下同）

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