梅艷芳母親再被申請破產！年領千萬生活費…曾多次爭女兒巨額遺產

▲梅艷芳母親覃美金。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

香港已故巨星梅艷芳的母親覃美金14日被香港律政司司長入禀高等法院申請破產。覃美金自梅艷芳2003年因子宮頸癌逝世後，屢屢爭奪女兒逾億港元遺產，及提高生活費，官司纏訟多年，導致欠下巨額訟費，於2012年就曾被法院頒布破產，破產期2016年完結。

據《南方都市報》報導，該起破產案件將於12月17日開庭處理。律政司司長的呈請書並未提及，覃美金被呈請破產的原因，律政司也表示，不便回應，需待開庭處理時揭露詳情。

▲ 覃美金今年3月剛過100歲生日。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

公開資料顯示，梅艷芳於2003年罹患子宮頸癌逝世，終年40歲。她透過遺囑和信託基金，對其當時市值約3000萬至3500萬港元的資產進行分配。根據遺囑和信託內容，覃美金每月可得7萬港元作為生活費，並安排司機和傭人；覃美金過世後，該部分信託資產捐給妙境佛學會；梅艷芳的外甥和侄女四人共可得170萬港元的教育基金，好友劉培基則可獲得兩處房產。

報導指出，覃美金嗜賭成性，梅艷芳生前表示，擔心母親亂花錢，老無所依，故做此安排。在梅艷芳離世4天後，覃美金和梅艷芳大哥梅啟明因不滿遺囑，多次到法院打官司，希望從信託公司取回梅艷芳全數遺產。

▲▼ 梅艷芳生前與母親合影。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

相關官司糾纏數年，終審法庭於2011年裁定覃美金及梅啟明敗訴，但其間覃美金生活費額度屢獲上調。梅啟明在2022年2月，反擊覃美金因經濟問題，要求斷絕母子關係時透露，覃美金生活費已增至每月25萬港元，年領300萬港元（約新台幣1256萬元）。

▲ 覃美金與兒子梅啟明。（圖／翻攝自微博／新浪新聞）

覃美金曾多次向法院申請額外生活費，如2009年以生活苦悶為由，要求從遺產中，取80萬港元去環遊世界，遭法院拒絕；2019年，她欲擺壽宴，並以過年發紅包為由，再向法庭申請，從遺產中領取相關費用，成功申請取得25萬港元。

據悉，覃美金多年訴訟累計巨額訴訟費，於2012年就因拖欠200多萬港元律師費，被法庭頒令破產，至2016年破產期完結；2017年，覃美金再遭擔任其財產受託人的兩名會計師上訴，兩人稱被她拖欠費用，呈請宣告覃美金破產，在覃美金償還欠款後兩人撤銷破產呈請。