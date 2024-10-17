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國安單位預判中共利劍B軍演　藍委要求國安局查媒體來源給報告

▲▼國安局長蔡明彥列席立院外交國防委員會報告並備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲國安局長蔡明彥列席立院外交國防委員會報告並備質詢。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

在中共解放軍宣布軍演前一週，我國安單位事先以不具名的方式，釋出情資預告國人，在雙十國慶後，中共將啟動軍演，且精準預判名稱即是「聯合利劍B」。對此，國民黨立委黃仁16日在立法院質詢時，要求國安局調查媒體的消息來源，並給他一份報告。

在10月7日上午，部分媒體就已揭露，我國安單位已有相關掌握，不論賴清德在國慶演說的談話內容為何，中共都會啟動軍演，而且早預言軍演名稱即是「聯合利劍B」；隨後，國際媒體也跟進報導。

根據後續的發展，中共也確實在雙十國慶後的10月14日宣布軍演，而且名稱就是「聯合利劍B」。據了解，國安單位之所以事先釋放情資，目的在於提早讓國人有心理準備，並傳達國安單位皆有相關情資的掌握能力與前期準備，也是傳達給國人不必太過恐慌。

國民黨立委黃仁在立法院質詢時則表示，在10月8日，立法院總質詢時，他有質詢行政院長卓榮泰跟國防部長顧立雄。他提到，在雙十國慶晚會，當時賴清德提出的「祖國論」，對岸不是沒有動作，而是看10日賴清德又提了「新兩國論」。

黃仁說，果不其然引起這樣震撼，最後也有大動作的環台（軍演）。他認為，不管利劍A跟B，還有利劍C，可能對國安跟國家造成動盪不安，這樣很多消息是不是國安高層洩露的秘密，讓國內造成不安？

國安局長蔡明彥答詢表示，中共對台各種軍事脅迫動態，國安團隊都有長期在蒐集資訊跟研判，這次聯合利劍B之前就有掌握到中共的意圖，就是持續對台灣施壓，所以預判在國慶之後有相關軍演，至於對外釋放訊息不是國安局。

黃仁則當場要求國安局調查清楚，到底是國安局內部高層，還是總統府，或是國安單位放出的消息，並要求調查之後給他一份報告。

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