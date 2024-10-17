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國小2童過馬路…7汽機車沒人要讓！「冒險通過險被撞」畫面曝光

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣頭份市八德二路口15日傍晚發生一起事件！有開車民眾目擊，2名國小學童在斑馬線上準備過馬路，不料，約7台汽機車經過，卻沒有一台要禮讓，學童好不容易見有空隙小跑步過馬路，一台白色轎車卻搶快直直朝孩子們撞去，所幸學童緊急停下，這才沒有造成傷亡，嚇得目擊民眾心臟漏跳好幾拍。

民眾在臉書社團「我是頭份人」發文，表示15日傍晚行經八德二路口時，見到兩個國小學童在斑馬線上等了許久，卻沒有人願意停下來讓他們過，好不容易等到了，過到一半時竟有一台車速度不慢地殺出來，「看到的當下心真的漏跳好幾拍」。

民眾po文提到，自己也是有孩子的媽媽，后庄國小文化街這一帶因為園區在附近，所以上下班時間車真的很多，呼籲其他家長，如果孩子是走路上下學，一定要小心再小心，「不要讓別人的錯傷害到自己的家庭」，另外，那些不禮讓行人的車輛，也請好好省思自己的行為，「就算今天政府沒有宣導行人優先這件事，看到兩個幼童，禮讓一下的時間有差這五秒嗎？」

▲2國小學童過馬路，7台汽機車經過，卻沒人要讓，冒險通過畫面曝光。（圖／翻攝自我是頭份人，下同）

▲2國小學童過馬路，7台汽機車經過卻沒人要讓，冒險通過畫面曝光。（圖／翻攝自我是頭份人，下同）

影片曝光後，不少網友紛紛留言，「好加在孩子沒事」、「超危險！那台白色根本沒有減速！」、「差一點就要撞上，嚇死人了」、「真的好心疼那兩個小孩」。

針對這篇po文，警方則回應，分局尚未接獲報案，經檢視影片無法辨認該自小客車車號，將主動聯繫臉書發文者提供原始影片或其他相關證據，如發現違規事實將依規告發，另呼籲汽車駕駛人行經路口時要留意行人穿越道有無行人，隨時注意路況與禮讓行人，避免憾事發生。

▲2國小學童過馬路，7台汽機車經過，卻沒人要讓，冒險通過畫面曝光。（圖／翻攝自我是頭份人，下同）

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