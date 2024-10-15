「奪命電線桿」要移置了！　釀7人慘死

▲日前2名大學生騎機車雙載行經時，不慎自撞電桿，雙雙送醫不治。（圖／ETtoday資料照）

文／中央社

苗栗縣台13線銅鑼、三義交界處11日發生2名機車雙載大學生自撞電桿雙亡事故，縣府研擬改善道路安全，短期將加強彎道警示與防撞緩衝設施，未來擬協調路外用地移置電桿。

苗栗縣長鍾東錦今天主持縣務會議，針對這起車禍造成2名大學新鮮人不幸身亡表達重視，指示警察局應於發生重大交通事故時，盡速通報並安排道安小組成員會勘，了解道路設施是否有缺失或改善必要，若確有不足，權責單位應研擬改善以確保用路人安全。

警察局長陳世煌指出，事故地點位於台13線45.3公里、三義鄉雙湖村路段，管姓、張姓兩名大學生11日凌晨騎機車雙載行經該處不慎自撞電桿，雙雙送醫不治；據統計，台13線44K至46K自民國106年迄今共發生6件A1事故，造成7人死亡。

陳世煌表示，已邀集公路局苗栗工務段、台電、中華電信、三義鄉公所等單位17日共同會勘，討論周邊設置防撞緩衝設施，增設照明設施、連續彎道警示、楔形標線及修剪樹木等方式改善。

公路局中區養護工程分局苗栗工務段段長黃陳全告訴中央社記者，短期內將協請管線單位於事發桿柱前放置充水式交通桶增加警示及緩衝，後續會再協調路外用地，優先將電桿移設至路外，該路段也會畫設視覺化減速標線，加強警示與導引用路人。