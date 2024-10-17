台鐵推茶香燻雞便當響應健康餐飲　「台灣最速男」讚不絕口

▲台鐵今推出全新「茶香燻雞便當」，「台灣最速男」短跑國手楊俊瀚擔任宣傳大使。（圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

為響應衛福部國健署推動《營養及健康飲食促進法》，台鐵公司今（17日）起推出全新「茶香燻雞便當」，「台灣最速男」短跑國手楊俊瀚獲邀擔任宣傳大使，大讚美味與營養兼具。

「茶香燻雞便當」每份售價100元，於午、晚餐時段在台鐵便當台北站南3門行動餐車、台北2、3、4號店、板橋店及桃園店販售。

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台鐵公司表示，「茶香燻雞便當」係由台鐵公司轄下台北餐旅分處精心製作，營養配比大幅升級。主菜選用以茶葉燻製的雞腿排，沒有過重調味，以煙燻味道與茶香交織；主食以白米加上紅藜及糙米等未精製全榖雜糧，搭配玉米提供多樣口感，保留天然營養素。

▲台鐵今推出全新「茶香燻雞便當」，響應健康餐飲。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，「茶香燻雞便當」有別於傳統的排骨便當，配菜蔬菜及膳食纖維增量許多，並選用非油炸豆製品，符合現代人對於低油、低鹽及高纖飲食需求，融合美味與營養。

有「台灣最速男」稱號的短跑國手楊俊瀚擔任宣傳大使，楊俊瀚表示，身為運動員，健康飲食對體能和訓練至關重要，「茶香燻雞便當」是一款兼顧美味與營養選擇，能參與推廣計劃感到非常榮幸，希望能透過這次代言的機會，讓更多人了解健康飲食的重要，並能品嘗到這款均衡又美味的便當。