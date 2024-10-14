4.8億裝遮斷器遭爆8個月異常104次　台鐵董座：2周內提出報告

▲立委黃國昌爆料，台鐵新裝設的遮斷器故障連連，8個月內發生104次異常。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今踢爆，台鐵公司2021年斥資4.8億元採購1424套「遮斷器」，目前只完成裝設392套，且故障連連，花蓮、彰化電務段裝設的352套，8個月內發生104次異常，對此台鐵公司董事長杜微說，裝上去都有充分做測試，並允諾2周內提出報告。

民眾黨團今上午舉行「遮斷機一再故障，這就是台鐵的安全改革？」記者會，黃國昌指出，2020年4月台鐵發生屏山巷事故，導致3節車廂出軌、4人受傷，事發原因是司機員沒有收到告警訊號，損失超過2億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃國昌說，為強化平交道安全，台鐵2021年斥資4.8億元，採購1424套「遮斷器」，由至鴻科技股份有限公司得標，原預估8月完成，目前僅裝設392套，決標超過3年，軟體仍「尚在調整中」。花蓮、彰化電務段新裝設的352套遮斷器，8個月就發生104次異常。

記者會結束後，黃國昌到立院交通委員會質詢表示，遮斷器若無法發揮預警功能，未來造成民眾傷亡意外，責任重大，他要求台鐵公司提出報告說明解決方案。杜微表示，遮斷器裝設上去都經過充分測試，2周內提出報告。

台鐵公司事後發布新聞稿說明，為加速平交道遮斷機汰舊換新及提升安全防護功能，2020年依據政府採購法辦理平交道遮斷機採購案招標作業。2021年3月16日決標，決標金額4.799億元，採購1424套，同年3月17日開工，依合約(以工作天計算)預定於2025年7月5日完工。



台鐵公司強調，該案搭配國產化政策，依工作計畫於國內完成研發測試後，再進行安裝測試；研發測試工作已於2022年11月28日完成，立約商提送之測試文件均經監造單位審查符合規定，確保安全。

台鐵公司表示，去年7月12日完成第一套遮斷機安裝，到今年9月30日已完成安裝上線使用396套遮斷機，使用期間如有異常均要求立約商改善，目前運作正常。9月底止，實際進度為64.2%，稍有落後，將依契約規定及加緊進度，監督立約商於明年7月5日完工。