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高鐵明年每周增10班　116年新車到「尖峰每小時開9班」

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車,高鐵月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵每年將逐步增班。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵運量創新高，每逢通勤或假期等尖峰時段，不但車票難買且自由座常站滿旅客，高鐵自今年7月每周增班43班次外，預計明年再加開班次，每周增開10班、115年每周再加11班，新購12組新車116年過後陸續到位，尖峰每小時可開出9班次，運能增加3成。

立法院交通委員會今(16日)進行交通部業務報告，交通部報告指出，台灣高鐵公司今年7月調整時刻表，每周增班43班，總共開行1103班，運能提升4%且較疫情前提升8.6%；明年預計每周再增班10班，運能提升0.9%；115年再增加11班，運能提升1%。

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交通部報告也指出，高鐵新購12組新車預計116年過後全數陸續上線營運，預估尖峰小時最高開行7班可增加為9班，提升約3成運能。

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲台鐵新購車輛陸續到位。（圖／台鐵）

台鐵新購車輛則已陸續到位，600輛EMU3000型新自強號、520輛EMU900型區間車已完成交車，E500機車頭113年交車18輛、115年交車50輛、後續增購20輛，合計88輛；R200機車頭113年交車24輛、114年交車10輛、後續增購5輛，合計39輛；支線客車114年交車32輛、115年交車28輛，合計60輛。

根據台鐵估計，新車到位後，城際運能短期提升35%、中期提升39%、長期提升41%；區間車運能短期提升30%、中期提升35%、長期提升37%；觀光運能短期提升19%、中期提升25%、長期提升28%。

台鐵也規劃，短期每周增開台北-台中往返直達車32列次，補充高鐵運能。

另強化台鐵服務品質方面，台鐵規劃列車準點率短期將達97%、中期達97.5%、長期達99%以上。

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