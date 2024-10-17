英老翁罕見擁「3根陰莖」！藏78年　伴侶愛愛從未發現

▲英國一名男子死後才被發現擁有3根陰莖。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者王佩翊／編譯

英國伯明罕一名老翁去世後將自己的遺體捐贈給醫院進行科學研究，沒想到卻被發現他擁有罕見的畸形，患有「三陰莖症」（Triphallia），共有3根陰莖。由於除了正常的生殖器外，另外2根陰莖分別藏在左右2個陰囊中，因此他本人生前從未發現自己身上的特殊之處。而這也是醫學史上至今被確認的第2例罕見三陰莖案例。

根據《每日郵報》報導，伯明罕大學醫院的醫師表示，每500萬至600萬名男嬰中，就有可能會出現1名出生時擁有2根以上陰莖的陰莖畸形患者。目前全球僅有100多例雙陰莖病例，而三陰莖則是極為罕見。

這名78歲男子逝世後將遺體捐獻給醫療研究，而接收大體的團隊經研究後，才發現這個罕見畸形。研究人員推測，老翁生前可能從未發現自己患有這種極為罕見的畸形病。

發現老翁患有三陰莖症的是伯明罕大學的醫學生，他們在解剖這名男子遺體時，除了原本正常功能的陰莖外，還找到2根附著在陰囊皮膚內部的陰莖。而在多出的2根陰莖中，有一條缺少海綿體組織和尿道，沒有正常功能。

醫生在《醫學病例報告期刊》中撰文指出，由於這種生殖器的異常結構，老翁可能在生活中曾面臨一些功能缺陷，例如泌尿道感染、勃起功能障礙或生育問題。此外，老翁可能經歷性交困難，因為額外的陰莖可能會在性行為期間勃起。

印度2015年曾有1例三陰莖症的案例在網上引發熱議，但由於該案例並未在醫學期刊上發表，因此無法被專家確認。全球第一例三陰莖病例2020年出現在伊拉克，當時一名年僅3個月大的男嬰被發現擁有3根陰莖，由於多餘的陰莖沒有尿道，沒有正常功能，因此醫療團隊選擇將其切除。