長期排便困難！　大馬19個月大女嬰確診「卵巢癌三期」

▲達寧確診卵巢癌第三期。（圖／古達消拯局、Sinar Harian）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名19個月大的女嬰因為長期排便困難，因此被家長帶到醫院就診，沒想到卻被醫師診斷罹患三期卵巢癌，甚至必須因此切除右側卵巢。該名女嬰手術順利成功，待恢復後將準備接受化療。而針對這起罕見病例，連醫生都直呼不可思議。

根據《光明日報》報導，馬來西亞19個月大的女嬰達寧8月開始出現腹脹與便秘症狀，但因年幼不知如何表達，只能不斷哭泣。她25歲的母親法拉利斯蒂亞說，女兒不再像以前一樣活潑，也不願意走路，都要讓人抱著，於是將她送往當地醫院檢查，但是卻沒有查出病因。

直到9月28日，達寧突然因為血液指數快速下降，被送往婦幼醫院治療。經過該院的醫療團隊悉心檢查，醫生才在她的體內發現一個13.5公分大的腫瘤，且有出血跡象，因此立刻安排手術摘除腫瘤。

術後經化驗，達寧確診卵巢癌第三期，而這個結果也讓法拉利斯蒂亞大受打擊，她不敢相信女兒才不到2歲，竟然就罹患卵巢癌第三期。她說，卵巢癌通常發生在40歲以上或是已來月經的女性，從未聽過有女嬰或女童罹患卵巢癌，而達寧的情況連醫生都直呼罕見。

達寧目前已經完成手術，待恢復後，將進行化療，而醫生也在持續研究達寧這個罕見病例。