　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗栗縣爆本土登革熱！感染源待釐清　潛伏期曾至彰化、竹市活動

▲▼疾管署副署長羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

苗栗縣出現該縣今年首例本土登革熱病例！疾病管制署今（17）日公布，個案為竹南鎮30多歲男性，感染病毒型別為第一型病毒，初步研判與新北登革熱群聚無關，感染源待釐清。衛生單位將於竹南鎮進行社區擴大採檢，主動找出隱藏個案；另個案於潛伏期間曾至彰化縣、新竹市活動，相關防治工作進行中。

疾病管制署副署長羅一鈞表示，該名個案10月7日起出現發燒、肌肉痠痛、背痛、腹瀉、紅疹等症狀而就醫，經通報及採檢送驗後於10月16日確診感染登革熱第一型病毒，與新北新店中和本土登革熱群聚病毒型別(第二型)不同。個案目前於住家防蚊隔離中，密切接觸者目前皆無症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，個案潛伏期無國外旅遊史及本土疫情風險區活動史，主要活動地點為居住地及工作地，研判為本土病例，惟感染源仍待釐清，後續會進行病毒基因定序，比對與哪一個境外移入病毒株相近。

衛生單位已經針對確診個案竹南鎮居住地周遭半徑100公尺範圍，進行病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作，同時苗栗縣衛生局今日上午起於竹南鎮設立社區篩檢站，期透過擴大篩檢，主動找出隱藏個案，以及早阻斷疫情擴散。另個案於潛伏期間曾至彰化縣、新竹市活動，該地衛生單位亦已展開相關防治活動。

疾管署統計，今年截至10月16日累計236例本土登革熱確診病例(其中入夏後累計72例，病例分布新北市66例、台北市及高雄市各2例、苗栗縣及花蓮縣各1例)；另今年累計227例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼88例為多，其次為菲律賓29例及泰國28例。

疾管署提醒，目前氣溫仍適合病媒蚊生長，請民眾徹底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，並於雨後加強巡檢，以降低病媒蚊密度；戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。

若發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史，或至苗栗縣衛生局成立社區篩檢站篩檢。

ET快訊
新店女違規過馬路！　遭小黃撞飛身亡
黃仁勳皮衣「散熱」真相曝光！　會展業：全程溫控18度
台南師大暴走！怒砸板擦譙三字經「再吵冰起來」　學生嚇傻
駕駛倒車撞到留30字紙條　車主感嘆：現在這樣的人不多了
快訊／上班注意！　國1追撞塞爆
北韓公布「炸毀道路」近距離畫面
足球巨星姆巴佩遭爆涉性侵案！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卓揆指「班班喝鮮奶」政策不周　農業部：後續會做更好規劃

好天氣到明天！鋒面東北季風接力北東濕涼　2波降溫時間曝

「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

苗栗縣爆本土登革熱！感染源待釐清　潛伏期曾至彰化、竹市活動

駕駛倒車撞到留30字紙條　車主感嘆：現在這樣的人不多了

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發　2吉時中獎率高

料理女王曾學藝　「最大薩克斯風教室」竟未立案

果粉快更新！　發票載具回來了

「我也算靠爸」　殯葬達人曝父最後祝福：庇蔭也是會消逝的

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手：有交代把錢交給媽媽非小孩

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

卓揆指「班班喝鮮奶」政策不周　農業部：後續會做更好規劃

好天氣到明天！鋒面東北季風接力北東濕涼　2波降溫時間曝

「一片密密麻麻」下周恐有颱風　「有機會間接影響台灣」

苗栗縣爆本土登革熱！感染源待釐清　潛伏期曾至彰化、竹市活動

駕駛倒車撞到留30字紙條　車主感嘆：現在這樣的人不多了

威力彩飆4.9億！「4星座、4生肖」財運噴發　2吉時中獎率高

料理女王曾學藝　「最大薩克斯風教室」竟未立案

果粉快更新！　發票載具回來了

「我也算靠爸」　殯葬達人曝父最後祝福：庇蔭也是會消逝的

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手：有交代把錢交給媽媽非小孩

卓揆指「班班喝鮮奶」政策不周　農業部：後續會做更好規劃

TPOF民調／京華城案47%民眾認柯文哲獲公平審理　近9成小草為柯抱不平

好天氣到明天！鋒面東北季風接力北東濕涼　2波降溫時間曝

八點檔女神深夜宣布結婚！　拍婚紗「霸氣摟新郎」：這次不是工作

安心亞想過放棄演戲！「我沒資格」從嘉義哭回台北 轉念入圍金鐘

「大改款Nissan Murano」休旅發表！內外大翻新　2.0升渦輪取代V6

新店女深夜違規過馬路！小黃來不及閃猛撞　她噴飛倒地送醫不治

Jin迎接J-Hope退伍「放話綁架拍攝」！　華麗紅西裝卻變舉麥小弟超爆笑

新北泰山「BMW男」酒駕！打滑衝對向車道　掃倒26台機車

聯合國：黎巴嫩約40萬名孩童流離失所　冬天更嚴峻

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

2波變天！　「下最大」降5℃時間曝

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

AI揭2寶可夢「最能代表台灣人」　網一看鼻酸

「我也算靠爸」　小冬瓜曝父最後祝福

即／新北某餐廳驚爆食物中毒案　 暫停營業

快訊／花蓮21:58地震　台北有感搖晃

陸人氣零食「黃飛紅花生」禁輸入　網購恐觸法

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

更多熱門

相關新聞

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底靠關係任職

名導齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣演講，不料活動開始前卻收到承辦員錯頻傳訊「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，憤而當場退還費用離場。事後該名承辦人員也遭起底，是靠關係進縣府工作，雖進入縣府已長達30年，但直來直往的個性也曾因此得罪人，甚至還因不適任經常遭調職。

山陀兒後首例類鼻疽！高雄男肺炎住院中

山陀兒後首例類鼻疽！高雄男肺炎住院中

新北本土登革熱群聚累計65例！高風險區管制到11/6

新北本土登革熱群聚累計65例！高風險區管制到11/6

防範登革熱　屏東全面啟動孳生源清消

防範登革熱　屏東全面啟動孳生源清消

北市爆第2例本土登革熱！曾去新店高風險場域

北市爆第2例本土登革熱！曾去新店高風險場域

關鍵字：

登革熱苗栗縣國內疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

大飛認愛了「女方身份曝光」！

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面