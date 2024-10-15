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快訊／高雄爆山陀兒後首例類鼻疽　男子曾接觸污水「肺炎住院中」

▲▼疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

山陀兒颱風後爆出首例類鼻疽個案！疾病管制署今（15）日公布，個案為高雄市60多歲男性，本月初出現發燒、呼吸困難、四肢無力等症狀，送急診診斷肺炎住院，調查個案本身有慢性病史及污水、污泥暴露史，血液培養類鼻疽陽性確診，目前於住院治療中。

疾管署表示，新增類鼻疽個案為高雄市60多歲男，有高血壓及氣喘病史，亦有污水、污泥接觸史，10/6開始出現發燒、呼吸困難、四肢無力，10/8至醫院急診診斷肺炎住院，10/11血液培養類鼻疽陽性確診，目前於一般病房住院治療中。

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疾管署表示，今年國內已累計96例本土類鼻疽確定病例，其中17例死亡，為2001年以來同期最高，分布縣市以高雄市72例、台南市10例、台中市4例和屏東縣4例為多，其中69例於凱米颱風後1個月內發病，主要因7月底凱米颱風導致中南部豪雨淹水，沖刷出污水和土壤中的細菌，再透過接觸或吸入造成感染。

疾管署說明，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案增加。

感染類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，而常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，提醒民眾須留意自身健康狀況，如有疑似症狀應儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。

疾管署強調，颱風過後為類鼻疽疫情高峰，民眾應做好個人防護措施，避免皮膚、傷口直接接觸或吸入受洘染塵土、土壤及污水，降低感染機會。如出現疑似症狀時，尤其高風險族群，應儘速就醫並告知污水、污泥相關暴露史，以及早診斷獲得妥善治療；醫師診療遇有疑似個案，應儘速評估給予抗生素治療並於24小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。

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