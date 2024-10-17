南投縣政、地檢署合推更生受保護人就業服務　助復歸社會

▲南投縣更生受保護人就業服務日前登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓更生保護人認識有助於回歸社會、重迎光明人生的各種社會和公務資源，並提供更好的更生受保護人就（創）業服務，南投縣政府、南投地方檢察署日前共同辦理「113年度更生受保護人就業服務計畫」，有67位更生受保護人參與。

「113年度更生受保護人就業服務計畫」15日在南投地檢署辦理，由該署檢察長黃元冠、縣政府社會及勞動處長林志忠共同主持；活動除安排專業劇團戲劇演出，以更生人生活適應、求職陷阱、毒癮議題及就（創）業資源等內容宣導，現場也由南投就業中心、臺灣更生保護會南投分會、良顯堂社會福利基金會、南投縣青年發展所及縣府銀髮人才服務據點提供專業的諮詢、各類補助、貸款及求職登記服務。

林志忠表示，「113年度更生受保護人就業服務計畫」是縣府配合勞動部就業安定基金，針對更生人需要規劃提供的就（創）業活動，並以「戲劇表演」方式呈現並詮釋更生保護人力爭上游、浪子回頭的心境與艱困歷程；黃元冠表示，該署對追緝犯罪的剛性司法和更生人保護工作的柔性司法同樣重視，因為該工作不僅是社會問題，也是協助更生保護人謀職就業的過程，希望每位更生人都能或社會資源幫助來找到工作。

社會及勞動處指出，在協助更生保護人工作方面，南投就業中心提供本縣13鄉鎮市熱門求才行業，分別為住宿業、居住型照顧服務業、餐飲業、食品及飼品製造業及金屬製品製造業各項職缺；臺灣更生保護會南投分會協助參加技能檢定、輔導就學、就業、急難救助、資助旅費、膳宿費用、資助醫藥費用、資送回籍或其他處所、協助申報戶口及創業貸款等；財團法人良顯堂社會福利基金會提供急難救助及志願服務；縣府青年發展所則推動縣內各項青年發展政策、青年就業、創業、貸款等業務，重視年輕人需求並全方位提出照顧青年朋友的政策；銀髮人才服務據點則針對55歲以上中高齡人口提供就業媒合的機會。

南投地檢署主任觀護人許玄宗、勞動力發展署中彰投分署、南投就業中心主任曾一斐也出席與更生保護人一同觀賞話劇，另臺灣更生保護會南投分會主委鄭家珍、犯罪被害人保護協會南投分會主委吳明賢、南投縣榮譽觀護人協進會副理事長程合平、立委游顥服務處代表都到場參與。​