最高月薪10萬！桃園6場徵才活動　7100職缺等你來

▲桃園辦理徵才活動。（圖／勞動局提供）
記者楊淑媛／桃園報導
隨著疫情趨緩、勞動市場需求回升，桃園市政府就業職訓服務處為協助中高齡及青年待業市民朋友順利求職，於11月陸續辦理6場徵才活動，希望讓待業及轉業民眾有更多工作機會選擇；其中更有廠商開出薪資10萬元職缺積極獵才，有興趣之求職者請把握機會前往面試。
市府勞動局5日指出，6場次徵才活動總計邀請150家廠商、釋出逾7,100個以上職缺。日月光、欣興電子、遠雄航空、太平洋電線電纜、安東貿易、陽程科技、台灣晶技、濂達科技、麗清科技、中華精測、世界先進、瑞健股份有限公司、新竹物流、南亞電路板、嘉聯益科技、大毅科技等知名企業參與，現場將釋出工程師、研發主管、儲備幹部、技術員、生產線主任、業務人員、產線組長等多元職缺。
6場次徵才活動資訊如下：
1. 11月11日(四) 楊梅區農會（桃園市楊梅區大模街9號） 10:00-14:00，26家廠商，1,000個職缺。
2. 11月12日(五)綠光花園婚宴會館（桃園市中壢區環中東路653號） 10:00-14:00，36家廠商，2,300個職缺。
3. 11月17日(三)中壢就業中心(桃園市中壢區新興路182號) 9:00-13:00，26家廠商，800個職缺。
4. 11月18日(四)退除役官兵職業訓練中心(桃園市桃園區成功路三段78號) 9:00-13:00，21家廠商，1,300個職缺
5. 11月19日(五)平鎮區公所（桃園市平鎮區振興路5號3樓） 13:30-16:00，20家廠商，700個職缺。
6. 11月24日(三)興光堡壘(桃園市桃園區大興西路三段與正光路路口) 13:00-15:30，21家廠商，1,000個職缺
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