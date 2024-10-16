18歲女主播奔現「榜一大哥」　被騙9萬怒報警！男友竟是魯蛇大叔

▲ 18歲女主播奔現「榜一大哥」，男友竟是魯蛇大叔。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

大陸四川省自貢市1名18歲嫩妹為了賺零用錢，找了一份網路主播的兼職，期間常常收到「榜一大哥」龔姓男子送的禮物，加上對方積極追求，雙方很快發展為情侶關係。交往期間，龔男先後將女方的平板、電動車等物品變賣換錢，甚至私自提領她的工資；女主播驚覺受騙報警，誰知男方的真實身分讓她當場傻眼。

《齊魯晚報》報導，現年18歲的小謝（化名）今年7月開始從事網路才藝主播的兼職，希望存一些生活費，因此認識了「榜一大哥」龔男。在男方強烈追求下，2人很快確定了戀愛關係，並在不久後開啟了同居生活。隨著雙方相處時間越來越長，龔男沒有錢繼續支撐2人的生活開銷，開始露出原形。

最初，龔男用甜言蜜語誆騙小謝，先後借走其平板電腦和電瓶車，並變賣換錢。再後來，龔男更趁小謝熟睡時，私自提現女方工資，還以她的口吻編造「學費不夠了，借我一些」、「老師說要預繳費用」等藉口，向其朋友、家人借錢。直到10月8日，朋友上門要求還錢，小謝這才發現被騙，趕緊報警。

自貢市公安局自流井分局五星街派出所展開調查，經初步查證，原本自稱28歲、未婚且有穩定工作的龔男，實際年齡36歲，處於離異、待業狀態。在與小謝相處期間，龔男通過變賣物品、私自提取工資和冒充借錢等方式，從小謝處騙得人民幣2萬1000餘元（約新台幣9.5萬元）。目前，龔男已被警方依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。

★★★ 百度解釋：

奔現（ bēn xiàn），網路流行詞，指由線上虛擬戀愛轉為線下真實戀愛。

奔現起源於網路交友軟體以及大型網遊，多在其官方論壇板塊出現。由於其行為的特殊性，還是有一定安全隱患的，但也有成功步入婚姻殿堂者。



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