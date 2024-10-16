確診男持刀猛砍雙和醫院3護理師！「朝私密處狂刺」　要賠913萬

▲雙和醫院先前發生恐怖的醫療暴力，男子洪堯見猛砍3名護理師。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

新北市60多歲的男子洪堯見2021年確診新冠肺炎，隔離治療期間竟持刀砍殺3名護理師，導致2人險喪命、1人右掌永久殘廢。洪男一審被判賠913萬元，高院16日駁回上訴。

洪堯見2021年做PCR檢測時，確診新冠肺炎，且有全身無力、嗅覺改變等症狀，因此被送往雙和醫院負壓隔離病房接受治療。

洪堯見不滿被關起來，吵著想要回家，2021年5月31日還擅自闖越門禁、到病房的走廊不斷張望。當時蔡姓、陳姓護理師發現，立即要求洪堯見回房。而他回房後心有不甘，竟預藏一把檳榔刀，趁著另一名施姓護理師進病房整理血液檢體時，持刀猛刺施女，導致施女腹、背中多刀。

施女遭到攻擊後，先是安撫洪男，指稱「我帶你出去」，接著慢慢退出病房，並且大喊救命。怎料洪男這時兇性大發，竟持刀上前猛砍，將施女砍倒在地。

▲雙和醫院先前發生恐怖的醫療暴力，男子洪堯見猛砍3名護理師。（圖／ETtoday資料照）



在旁的蔡姓護理師、陳姓護理師見狀，立即衝上前搭救。沒想到洪男先是砍傷蔡女的腹部，接著又將陳女砍倒在地，大聲質問「憑什麼把我關在這裡」，並且猛刺陳女的會陰處。

洪男的行徑令人髮指，且犯案後聲稱確診重症、意識不清，加上服藥後腦袋出現幻覺，已經鞠躬道歉，絕非不尊重醫護人員。不過，法官審理後認為，洪男看見員警後，主動棄刀、要求找律師，可見行兇時沒有失去辨識能力、控制能力，應負完全責任。

刑事的部分，洪男被依照2宗殺人未遂罪、1宗傷害罪判刑9年4月定讞。除此以外，3名護理師還有提起刑事附帶民事訴訟，新北地院審理後，判洪男須賠913萬餘元。洪男對此不服，提起上訴，二審被台灣高等法院法官駁回。