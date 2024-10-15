黑衣飆仔深夜聚集高雄「封街競速」　警逮3人查扣小粉紅戰車

記者賴文萱／高雄報導

飆風再起？近來一段影片在網路流傳，從畫面中可見，一群黑衣男深夜聚集在高雄阿蓮區，有3台機車同時並排在大馬路上，進行「封街競速」。警方獲報後調閱影像追查疑似涉案之10餘部車輛；目前已查緝影片中粉紅色機車所有人等3人到案調查偵辦，持續派員查緝其餘12車14人到案。

▲黑衣飆仔深夜聚集高雄「封街競速」畫面曝。（圖／翻攝黑色豪門企業）

▲黑衣飆仔深夜聚集高雄「封街競速」畫面曝。（圖／翻攝黑色豪門企業）

根據網路社群「黑色豪門企業」曝光影響，在阿蓮區蓮仁路深夜出現一群不明黑衣男子在路邊聚集，接著一輛充滿少女風的「小粉紅」機車被牽到馬路中央，跟其他2機車並排，進行封街直線競速。

湖內分局獲報後，依據相關情資立即組成專責警力，調閱影像追查疑似涉案之10餘部車輛，經查時間應為13日凌晨5時許。

▲▼警逮3人查扣小粉紅戰車。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前已查緝影片中粉紅色機車所有人何姓犯嫌（80年次）及參與張姓（95年次）、吳姓犯嫌（95年次）等人到案調查偵辦，並查扣競速粉紅色機車一輛。據了解，這群人戶籍多屬台南，研判應是從台南沿著南下高雄飆車，另持續派員查緝其餘12車14人到案偵辦。

▲警逮3人查扣小粉紅戰車。（圖／記者賴文萱翻攝）

鑒於同（13）日隸屬保二警察總隊管轄路竹科學園區，也發生疑似機車競速案件，後續將結合保二總隊，以情資共享共同打擊方式，將騎乘車輛競速者，以刑法185條偵辦移送。

另在旁圍觀者，將依違法事證，以刑法136條偵辦移送及社維法論處，並針對是否涉及組織犯罪、公共危險等刑事不法行為，報請檢察官指揮偵辦，並聲請羈押，以嚴懲不法，積極維護轄內治安。