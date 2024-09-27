快訊／連偷18間蝦皮智取店海撈127萬　狂賊遭轟3槍落網被收押

記者黃宥寧／台北報導

國內知名蝦皮平台「智取店」近期接連發生繳費機被破壞並竊取錢箱案，總計發生18起，造成百萬餘元損失。士林地檢署機動組迅速指揮刑事局等單位展開積極偵辦，本月23日陸續收網，成功查獲以28歲謝明坤為首的竊盜集團，並逮捕包括謝嫌在內等5嫌，檢方昨（26）日複訊後，聲押主嫌謝嫌，並獲法院裁准收押。

該竊盜集團首腦為28歲謝明坤，其餘藍、陳、謝姓成員多為通緝犯，平日流竄各地以偷竊及變賣贓物維生。自9月上旬起，該集團頻繁犯案，目標為北部和中部地區的無人宅配店鋪，他們狡詐變裝成一般民眾，利用漁夫帽、刺青袖套、假髮等偽裝，並使用專業工具破壞店內繳費機，迅速偷取現金後逃逸。

▲刑事局瓦解專偷蝦皮智能店的慣竊集團，逮捕5名涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事警察局偵四大隊接獲情資後，研判是跨轄、集團性的連續竊盜案件，遂與各案發地直轄市、縣市警察局共組專案小組偵辦，報請士林地檢署檢察官邱獻民指揮偵辦，統整偵查資訊，清查數百支路口監視器畫面及宅配店鋪內監視器影像，比對竊嫌所使用車輛、外觀特徵、走路樣態及犯案手法等，鎖定謝明坤等人涉有重嫌。

▲28歲謝明坤組竊盜集團狂偷蝦皮智取店。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本月25日警方開3槍圍捕謝明坤的地點，正位於副總統蕭美琴住所附近，引發國安系統高度關注，所幸仍順利將人逮補，警訊後依加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。檢方複訊後向法院聲押謝明坤、謝姓共犯，法官漏夜裁定謝明坤收押、謝男1萬元交保。

由於該慣竊團夥只憑一支螺絲起子就能精準撬開取店內的繳費機錢箱，過程最快僅17秒，平均撬開繳費機過程不到半分鐘，警方懷疑幕後有運送現金、熟稔蝦皮智取店繳費機構造的保全人員、工程師充當內鬼，正循線擴大追查。