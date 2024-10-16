萬華警取締超速1萬971件「168件嚴重超速」　2違規熱點曝光

▲全國針對超速違規嚴加取締，最高可罰3.6萬，吊扣牌照6個月。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全國再2023年針對《道路交通管理處罰條例》第43條，加重汽機車嚴重超速處罰，規定嚴重超速可以處3.6萬元罰鍰，還吊扣牌照半年，法規規定超過限速40公里以上就屬於嚴重超速，北市萬華分局在2024年初至今，已取締超速1萬971件，其中嚴重超速有168件。

警方調查，2023年針對《道路交通管理處罰條例》進行修正施行，主要針對超過規定速限40公里以上的違規車輛，認定為嚴重超速，依照規定可以處新台幣6千元至3.6萬元不等的罰鍰，並且吊扣牌照6個月。

另外，除了嚴重超速之外，根據道交條例第85之1條，違規地點相距6公里以上、違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上，得連續舉發，也呼籲民眾不要超過法定限速，以免造成自身以及其他用路人的危害。

北市萬華分局統計20241月1日至10月11日止，取締超速1萬971件，較去年同期9438件，增加取締件數達1533件，另外針對嚴重超速取締168件，較2023年同期64件，增加104件，主要取締為常違規超速的堤外便道、環河南路為熱點。



警方表示，取締目的是為避免駕駛人因超速而發生交通事故，用路人遵守交通規則才能達成交通安全。警方將針對易肇事、超速路段規劃移動式測速照相勤務，呼籲駕駛勿心存僥倖，務必遵守速限規定，小心駕駛確保安全也避免受罰。