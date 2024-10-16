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街友行動不便「助行器慘被搶走」　400元也不放過...惡女下場曝

▲桃園市程姓女街友去年5月間在桃園區中正路上推倒呂姓街友，搶走其助行器。（資料照／讀者提供）

▲桃園市程姓女街友去年5月間在桃園區中正路上推倒呂姓街友，搶走其助行器。（資料照／讀者提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市程姓女街友與呂姓街友因有乞討糾紛而結怨，去年5月間程女向呂索討金錢未果，竟怒將行動不便的呂推倒在地，還搶走其助行器揚長而去；隔月程女二度將呂推倒在地，趁其無力起身，搶走他長褲口袋裡的400元。桃園地檢署調查時，程女堅詞否認涉案，檢方根據警方緝捕程女與告訴人佐證，偵結依強盜罪嫌提起公訴。

檢警調查，52歲的程姓女街友於去年5月25日下午1時許，在桃園區中正路麥當勞旁，向行動不便的呂姓街友開口索討金錢遭拒，程女明知呂需依賴助行器行走，竟徒手將呂推倒在地，再搶走其之四腳助行器，以此強暴方式妨害呂行走與移動之權利。程女得逞後揚長而去，呂姓街友氣憤報警，桃園警方據報後在桃園區大同西路程女住處內，當場扣得助行器等證物。

▲桃園市程姓女街友去年6月間在桃園區中正路上推倒呂姓街友，搶走口袋內現金。（資料照／讀者提供）

▲桃園市程姓女街友去年6月間在桃園區中正路上推倒呂姓街友，搶走口袋內現金。（資料照／讀者提供）

沒想到，程女於6月6日中午12時56分許，在桃園區中正路上，再度徒手將呂姓街友推倒，呂因倒地不能抗拒，程女自呂長褲右口袋中搶走內含現金約400元之透明塑膠袋，桃園警方據報後到場處理，當場扣得現金396元等證物。

桃檢調查時，程女否認犯行，辯稱「我沒有搶告訴人的錢」等語，檢警合法傳喚呂姓街友卻未到庭，另證人於警詢時證稱，被告將告訴人推倒在地後，有翻找告訴人口袋等語，但並未目擊被告是否確有自告訴人口袋中取得金錢，檢方根據警方提供現場監視器畫面佐證，足認程女犯行明確，檢方偵結依強盜罪嫌將程女起訴。

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