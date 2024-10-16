醉男鄰居家門口尿尿嗆警4句話　清醒後下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿志（化名）今年3月間酒醉之後，竟在鄰居家門口隨地便溺，見到警方到場處理，還反嗆兩名警員「你是在拍三小」、「要不然我們試看看啦」等話，結果反而害自己吃上官司。台南地院法官日前審理此案，並依妨害公務執行罪判處阿志拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿志喝醉之後不僅隨地便溺，還對警員嗆聲。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿志今年3月某日凌晨1時許酒後因故在鄰居家門口尿尿，被目擊民眾通報警方到場處理，沒想到他見到兩名警員，竟嗆聲「你是在拍三小」、「你拍我家是在拍三小」、「你們再試看看」、「我跟你講啦，大家都住在這裡，要不然我們試看看啦」，反而當場被逮捕。

事後阿志酒醒接受偵查，對於上述行為均坦承不諱。檢方認為，此案有錄音譯文、密錄器畫面截圖、錄影光碟、110報案紀錄單、職務報告等證據，事證明確，因此依法將阿志起訴。

台南地院法官表示，阿志在警員依法執行職務時，施以脅迫及侮辱行為，侵害到警察機關執行職務的嚴正性，影響社會秩序及國家公務順利進行，考量到他已經坦承犯行，兼衡他的前科素行、智識程度及家庭經濟狀況，最終依妨害公務執行罪判處阿志拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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