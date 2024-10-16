賴「祖國論」超越老台獨派？　陸國台辦：借中華民國上市「台獨」新論

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨指出，總統賴清德「祖國論」用「中華民國邏輯」闡述兩岸議題，是超越了老「台獨」派解構中華民國，建立台灣共和國的「建國論」。對此，大陸國台辦今」（16）日再次痛批，這次是偷換概念的「歷史悖論」，邏輯混亂的「台獨怪談」，以「中華民國」的舊軀殼上市其「台獨」新論調。

陳斌華指出，賴清德的說法是偷換概念的「歷史悖論」，是邏輯混亂的「台獨怪談」，是新瓶裝舊酒的分裂謬論。其目的就是要換個馬甲、加層偽裝，借所謂「中華民國」的舊軀殼上市其「台獨」新論調，欺騙輿論，愚弄民眾。

陳斌華稱，「台灣從來就不是一個國家，也絕不可能成為一個國家。」無論是「祖國論」，還是「建國論」，都是「台獨」分裂謬論。

陳斌華強調，「任何挑戰一個中國原則、妄圖分裂國家的言行，都注定失敗；任何鉗制台灣同胞國家民族認同、激化兩岸對立對抗的言行，都不得人心。」

另，我陸委會指出，「總統賴清德『雙十』講話重申對兩岸恢復對等、健康有序交流的期待，呼籲大陸認真理解其善意。對此有何評論？」

國台辦則指出，我們一貫支持和推動兩岸在體現一個中國原則的「九二共識」政治基礎上開展對話協商，秉持「兩岸一家親」理念，積極呼應要和平、要發展、要交流、要合作的兩岸同胞共同心聲，採取一系列措施積極促進兩岸同胞交流往來。

陳斌華重申，賴清德頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，妄圖在否認兩岸同屬一中的前提下謀求所謂「對等交流」，不過是在變換手法、欺騙輿論，毫「善意」可言。

陳斌華說，實際上，一段時間以來，民進黨當局為一黨一己之私，不擇手段阻撓限制兩岸交流合作，包括以所謂“國安疑慮”為由極力打壓、阻礙兩岸同胞的正常往來，在台灣內部大搞「綠色恐怖」，剝奪各界民眾出行自由，是兩岸人員往來正常化、交流合作常態化的真正障礙。

陳斌華表示，「誰在真正為兩岸同胞促交流、謀福祉，誰在口是心非、說一套做一套，相信廣大台灣同胞的眼睛是雪亮的。」