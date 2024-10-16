挨批蹭「跨性別女神」　嘉仕美回應了

▲投訴人希望台灣美容外科醫學會及相關人等，別再利用跨性別議題來牟取自身利益。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「另外，國際上早就建議台灣取消強制手術的換證條件，今年有數件免術換證的訴訟由跨性別族群取得勝利，法官甚至言明『性別認同是人性尊嚴與人格自由發展的基礎』，強制手術侵害憲法保障的人權，目前相關團體也認為應將性別認同去病理化，不該由精神科醫師做診斷，美容外科醫學會卻還把變性一事視為促進跨性別族群權益的必要手術，不免落伍。」B先生表示。

A先生進一步質疑：「2016年間，張可芙因在網路自爆是變性人而受到矚目，進而上遍各大媒體，李進良還對外宣稱二人是好友關係，同年張可芙就成為嘉仕美官網上的素人案例，從削骨、隆鼻、截下巴都有，雙方合作宣傳的痕跡相當明顯。一個接連動刀整形近十年的案例，不過是再做個修補就能得獎，這標準到底在哪裡？」

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▲李進良（右）曾對外宣稱與張可芙（左）是好友，網路上也常見2人合照。

「關鍵是，張可芙也自承變性手術是在泰國做的，嘉仕美診所對她所做的手術，到底跟跨性別這事有何關係？到頭來，李進良打造出的不過是一般人眼中的韓風女神，我們向該學會表達抗議卻被置之不理，所以才認為他們只是惡意在消費跨性別議題。」A先生說。

更讓投訴人傻眼的是，張可芙明明是靠著「霸王硬上弓」的手段才成功申請換證，卻將自身經驗當成範例，大剌剌在社群軟體上承攬泰國醫美諮詢業務，就連性別置換手術都在服務範圍，相關單位卻視若無睹，讓他們直呼太超過。

▲張可芙今年初與一位泰國醫師（紅框處），在新北板橋共同舉辦性別置換手術座談會。

本刊檢視B先生提供的張可芙IG限動截圖，除了直接表明有在接洽泰國手術外，還掛保證「沒有接洽爛醫師」，要網友不用問做得好不好，更po出術後護理中心照片，直誇環境舒適、寧靜、好休養。

▲張可芙在社群上直言可幫人諮詢醫美手術，並協助安排術後休養的護理中心。

B先生拿出另張IG截圖，指張可芙還跟一位聲稱來自泰國的名醫伊締帕特，今年一月在新北板橋舉行性別置換手術的免費座談會，B先生質疑說：「把張可芙這些舉動連結起來，難道不是暗藏仲介變性的行為嗎？沒有違反《醫療法》的問題嗎？跟那些為了維護跨性別權益，勇於面對陋規提起訴訟的人相比，雙方格局根本是天差地遠！」

投訴人認為，台灣美容外科醫學會舉辦這項活動的原意良善，也的確有許多醫師努力救治如顏面創傷或因火災事故毀容的患者，協助其重拾對外貌及生活的自信，值得肯定及嘉許；但性別置換手術涉及多元面向及適法問題，並非單純變性、變美就能解決跨性別族群遭受的不公平對待，因此希望學會及李進良、張可芙等人，別再把「跨性別」三個字當成自身賺取商業利益的招牌。

▲嘉仕美副院長張格彰（左）在頒獎典禮上表示，會持續努力協助跨性別族群。

針對相關投訴，嘉仕美整形外科診所表示，張可芙雖然是在國外完成變性，但也有在嘉仕美接受削骨等手術，柔化原本男性的陽剛線條，除了張可芙，也有許多跨性別的朋友上門求診，希望透過手術讓自己更接近實際認知上的性別。

同為去年選拔活動主辦人之一的前媒體人邱文通則說，評審團名單從賽前至今都未曝光，且都是私下以合議制方式，獨立於學會之外運作，因此絕不可能有所謂黑箱情事；邱坦言一開始的確沒有設立特別獎，評審也不認識張可芙，但審查過程中認為其整形故事具有正向鼓舞的價值，才會另外頒發獎項給嘉仕美診所，並強調該選拔純粹只是民間活動，請外界勿抹殺其鼓勵業界醫師的初衷。



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