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齊柏林兒子苗栗演講被羞辱「靠爸吃一輩子」　鍾東錦怒了

▲▼看見‧齊柏林基金會成立，齊柏林之子齊廷洹 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲齊柏林之子齊廷洹赴苗栗演講，不料收到承辦人Line傳訊羞辱「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

導演齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣演講，不料活動開始前突然收到承辦人傳訊羞辱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，當場氣憤離開。對此，苗栗縣長鍾東錦16日0時在臉書發文，除了向齊廷洹、已故齊柏林先生及所有縣民表達深刻歉意外，更痛斥承辦人無禮「是我苗栗縣政府的螺絲鬆了」。

苗栗縣長鍾東錦臉書道歉全文如下：

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「一定是我做的不夠好，才會養成如此的部屬，齊柏林先生對台灣的貢獻擺在眼前，你怎麼可以如此放肆？」

在我所掌理下的苗栗縣政府，竟然會有承辦人對前來演說的講師說出如此無禮的話？是我苗栗縣政府的螺絲鬆了，還是我們服務民眾的標準還不夠嚴格？看見齊廷洹先生臉書上滿滿的委屈，我既痛心又憤怒，他滿懷熱情來到這塊土地，而我們留給他的，竟是如此可怕的體驗與屈辱。

「這屈辱不但傷害了齊廷洹先生，傷害了他的父親，也傷害了整個苗栗，我的歉疚與羞慚，難以言喻」。

承辦人請辭了又如何？科長記過又如何？此一事件故鄉所受的傷痕要多少日子才能癒合？在我苗栗縣政府如果還有如此心態的同仁，請你們立即改正，如若不然，請你離開，我們不容許同樣的錯有第二次發生的可能。

「齊柏林先生將台灣推薦給了全世界，而這件不該發生的嚴重錯誤，卻讓苗栗辛苦修復的縣譽，關上了燈」。

我的世界關了燈，陷入永夜般的黑暗，以致於我翻來覆去，輾轉難眠，因知兵卒欺民皆是將帥無能。我不確定齊廷洹先生能否接受我的道歉，但齊柏林先生對台灣的貢獻無庸置疑，值此時刻，雖不能聊表歉疚於萬一，但請容我深深一鞠躬，向齊柏林導演致敬。

「對不起，是我不夠好，讓齊廷洹先生與苗栗縣民，受了委屈」。

縣府同仁們，我們這一路走來不容易，一起善待每個來訪的人，好嗎？

無論是台灣還是苗栗，腳下所踏，都是同一片土地，縱有風雨，我們彼此尊重，脣齒相依。

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