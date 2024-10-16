「乾洗」怎麼洗？專家曝流程：並不是真的乾洗

▲水洗容易令衣服的紋理和纖維遭到損傷或縮水。（圖／Pexels）

圖文／CTWANT

材質較為細緻或較薄、易破的衣物的標籤上常標示「只能乾洗」，但有些人卻常搞不懂忽這些標籤，或故意想節省去乾洗店的額外費用，對於幸運的人來說，衣物的損害或許不大。然而，近日有位TikTok用戶「Bar 7 Ranch」分享了乾洗的實際運作原理，讓許多網友紛紛喊長知識。

「Bar 7 Ranch」指，他們經常收到這樣的問題：「什麼是真正的乾洗流程？」他解釋乾洗就像水洗一樣，只不過是在溶劑中而不是在水中進行。你只需要將淺色和深色分開，然後再將它們放入乾衣機中清洗，一旦物品被放入機器中，機器就會蒸發掉添加的溶劑，然後乾燥它們。

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也有機構解釋，乾洗這個術語有點誤導，因為它實際上並不是乾洗。相反，它意味著乾洗不使用肥皂和水，而是使用化學溶劑去除污垢，並潤滑、消除污漬。

影片一大批網友紛紛喊長知識了，有位用戶也回答，「我在乾洗店工作，乾洗是針對水洗後會縮水的衣服，而乾洗化學品則不會使衣服縮水。」

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