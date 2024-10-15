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再批賴販賣「兩國論」　國台辦：企圖把中華民國「台獨化」具欺騙

▲▼ 大陸國台辦分言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍昨天剛結束「聯合利劍2024-B」軍演，大陸國台辦今晚（15）日再次發布最新回應，針對台灣方面及美西方媒體認為，總統賴清德「雙十」講話涉兩岸關係對大陸展現了善意，也有分析指出賴的講話有很強的欺騙性、迷惑性、破壞性。對此，國台辦發言人陳斌華指出，賴清德談話毫無善意，是充滿欺騙的「台獨」新謬論，借由「中華民國」之名行「台獨」 分裂行為，並且「正告賴清德當局，『台獨』分裂勢力每挑釁一次，懲戒反制就推進一步。」

陳斌華指出，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷堆疊、加碼並大肆宣揚其「台獨」分裂主張，無論是「520」拋出「新兩國論」，本月初編造「祖國論」，還是這次在「雙十」講話拋出「台獨」新謬論，都如出一轍。且不斷升級挑釁一個中國原則。

陳斌華指出，賴清德將「新兩國論」更加系統化、具體化，主張更加激進，對抗思維更強，挑釁意味更濃，蓄意升高兩岸緊張局勢，嚴重破壞台海和平穩定。「可以說，賴清德的「雙十」講話是一篇更具危害性、破壞性的『台獨自白』。」

陳斌華強調，賴清德在講話中聲稱「中華民國已經在台澎金馬落地生根」，是在蓄意割裂兩岸歷史聯結，掏空一個中國內涵，企圖把所謂「中華民國」「台獨化」，借所謂「中華民國」之名行「台獨」 之實，具有欺騙性、迷惑性。將「新兩國論」從抽象概念具體化、明晰化，涉及經濟、社會等多個層面，是在將其「台獨」主張灌輸民眾、付諸實踐，為謀求「台獨」分裂進行社會動員。

陳斌華進一步說，賴清德聲稱「互不隸屬」，宣揚台灣所謂「主權獨立」，是在改變兩岸關係性質，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，企圖推動變相的「法理台獨」；聲稱「中華人民共和國無權代表台灣」、台灣要走向世界，是在挑戰國際社會堅持一中原則的基本格局和二戰後國際秩序，加大推動「台灣問題國際化」，乞求外部勢力為其「台獨」行徑背書，「倚外謀獨」禍心昭然若揭。

陳斌華痛批，賴清德所言所語、所作所為，是在販賣「兩國論」、煽動「台獨」分裂！是在蓄意挑釁、破壞兩岸關係！「哪裡有什麼『溫和』、「『善意』？賴清德就是一個不折不扣的『台獨工作者』、『和平破壞者』。」

陳斌華指出，當前反對「台獨」分裂的鬥爭，本質上是一場反分裂和維護國家統一的鬥爭。「我們連日來採取的一系列堅決有力反制措施，是一個主權國家懲戒圖謀分裂國家行為、捍衛國家主權和領土完整的正義之舉，也是對台海和平穩定和台灣同胞安全福祉的堅定守護。

最後，陳斌華稱「正告賴清德當局，『台獨』分裂勢力每挑釁一次，我們的懲戒反制就推進一步，直至實現祖國完全統一。」

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